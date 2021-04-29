В Албанию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
30 апреля 2021 г. в Албанию доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Поставка вакцины осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в день регистрации вакцины Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания.
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30 апреля 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины.
Албания стала 64-й страной, где одобрено применение российской вакцины «Спутник V».
@sputnikvaccine © pbs.twimg.com
Поставка вакцины до регистрации
В понедельник 22 марта 2021 года 10 000 доз вакцины «Спутник V» прибыли в Албанию. Самолет «Эмбраэр EMB-120FC» с бортовым номером EC-HTS приземлился в международном аэропорту Тираны и доставил из Объединенных Арабских Эмиратов партию вакцины «Спутник V». Вакцина поступила в качестве гуманитарной помощи.
Албания не зарегистрировала вакцину «Спутник V», но при этом вакцина «Спутник V» одобрена нормативным актом и парламентским голосованием. В марте правительство Албании открыло путь для поступления в Албанию любой вакцины, одобренной в стране происхождения.
Видео прибытия вакцины twitter.com @EuronewsAlbania
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
- twitter.com @sputnikvaccine,
- twitter.com @RussianAlbania,
- www.facebook.com Embassy of Russia in Albania,
- rdif.ru/fullNews/6760/,
- twitter.com @uaeembassygr,
- twitter.com @sputnikvaccine,
- twitter.com @IsamyzyrajAlb,
- twitter.com @EuronewsAlbania
- Albania Receives 10K Sputnik V Vaccine Doses from the UAE,
- sputnikvaccine.com/rus/,
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