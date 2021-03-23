Чепецкий механический завод освоил производство титановых дисков для стоматологии

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Специалисты Чепецкого механического завода (АО «ЧМЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») разработали и внедрили технологию производства дисков из титанового сплава для нужд стоматологии.

В настоящее время АО «ЧМЗ» выпускает титановые диски девяти типоразмеров: толщиной от 8 до 25 мм и диаметром 100 мм для российских производителей стоматологической продукции на основе цифровых CAD/CAM систем. На предприятии сконцентрирован полный цикл производства дисков, состоящий из порядка 50 технологических операций: от выплавки титановых слитков до финишной обработки полуфабрикатов.

Диски получили высокую оценку качества от потребителей и подтверждение соответствия международным стандартам ASTM F136, ISO 5832-3."Чепецкий механический завод продолжает развивать технологии производства продукции для медицины. Мы расширяем линейку импортозамещающих титановых продуктов, ориентируясь на высочайшие требования, предъявляемые к изделиям для нужд здравоохранения", — отметил генеральный директор АО «ЧМЗ» Сергей Чинейкин.

«Титановая продукция является ключевым драйвером развития металлургического бизнеса Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“. Она востребована в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, причем это не только авиация, судостроение, энергомашиностроение, но и такая социально значимая сфера, как медицина. АО „ЧМЗ“ уже имеет опыт производства титановых полуфабрикатов для изготовления эндопротезов тазобедренных суставов.

Диски из титанового сплава, используемые при производстве изделий для стоматологии, — еще одно перспективное направление медицинского сегмента. Для нас это не только бизнес, но и вклад в развитие российской науки и здравоохранения», — подчеркнул директор бизнес-направления «Металлургия» АО «ТВЭЛ» Андрей Андрианов.Оценивая растущие потребности российской и зарубежной имплантологии в качественных заготовках для медицинских изделий, на предприятии прорабатывают возможности изготовления и других высокотехнологичных продуктов из суперчистого (Extra Low Interstitial) сплава Ti 6Al-4V ELI.

Легирующие добавки в составе данного сплава обеспечивают увеличение прочностных характеристик, что важно при изготовлении имплантатов, эксплуатируемых под нагрузкой, например, протезов тазобедренного и коленного суставов.