В Керчи были подняты флаги на двух новейших сторожевых кораблях «Грифон» и «Сарыч»
Торжественная церемония поднятия флага на сторожевых кораблях состоялась в Керчи. Новые ПСКР поступили на вооружение в Пограничное управление ФСБ по Республике Крым. Корабли будут нести службу в акватории Черного и Азовского морей. Их основными задачами будет борьба с незаконным пересечением госграницы, обеспечение безопасности субъектов экономической деятельности и антитеррористическая защита в акватории Керченского пролива.
В пресс-службе ведомства отметили, что ПСКР разработаны специально для береговой охраны Погранслужбы и совместили в себе функции патрульного корабля и буксира. Они могут развивать высокую скорость и осуществлять сложные маневры.
В завершение церемонии был проведен обряд освящения новых кораблей, сообщили в пресс-службе керченской администрации.
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