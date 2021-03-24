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Армия и Флот

В Керчи были подняты флаги на двух новейших сторожевых кораблях «Грифон» и «Сарыч»

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Торжественная церемония поднятия флага на сторожевых кораблях состоялась в Керчи. Новые ПСКР поступили на вооружение в Пограничное управление ФСБ по Республике Крым. Корабли будут нести службу в акватории Черного и Азовского морей. Их основными задачами будет борьба с незаконным пересечением госграницы, обеспечение безопасности субъектов экономической деятельности и антитеррористическая защита в акватории Керченского пролива.

В пресс-службе ведомства отметили, что ПСКР разработаны специально для береговой охраны Погранслужбы и совместили в себе функции патрульного корабля и буксира. Они могут развивать высокую скорость и осуществлять сложные маневры.

В завершение церемонии был проведен обряд освящения новых кораблей, сообщили в пресс-службе керченской администрации.
Источник: https://vesti92.ru/news/novosti/v-k...hniki-poluchili-novye-storozhevye-/

ПСКР
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