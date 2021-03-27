В поселке Медведево республики Марий Эл открыт новый детский сад на 320 мест

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«Семицветик» — с таким названием в районном центре Медведевского муниципального образования 8 сентября 2020 года распахнул свои двери новый детский сад. Он рассчитан на 13 групп и вмещает 320 детей. Открытие этого детского сада позволило обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей от 3-х до 7 лет в пос. Медведево, а также открыть 2 ясельные группы.

В новом здании есть комната охраны, в которую выведена система видеонаблюдения за территорией, группы, спальные и игровые комнаты, медицинский блок, музыкальный и спортивные залы, пищеблок детского сада. Руководитель дошкольного учреждения поделилась, что пищеблок и штат укомплектованы полностью, работники столовой очень довольны оборудованием.Детский сад соответствует действующим нормам пожарной безопасности, доступности для маломобильных групп населения, санитарным требованиям. Благоустроена прилегающая территория, установлены красочные беседки и игровые площадки. Стоимость строительства объекта составила 198 млн. рублей.

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