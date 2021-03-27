В Татарстане в городе Альметьевск открыт новый лицей на 850 мест
5 сентября 2020 года в Альметьевске состоялось открытие инженерного лицея. Образовательное учреждение рассчитано на более чем 850 мест. Лицей включает в себя 30 классов (16 классов — начальная школа, 14 классов — средняя школа), хореографический зал, зал 3D-спорта, лабораторию робототехники, музей боевой славы, спортивный зал, телестудию, книгохранилище, спортивный зал, бассейн, медицинский кабинет, столовую, IT-полигон.
https://busines...u/s/news/479999
https://tatarst...ort/6685739.htm
http://rt-onlin...vske-novoselya/
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