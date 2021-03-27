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Детские сады и школы

В Татарстане в городе Альметьевск открыт новый лицей на 850 мест

 © tatarstan.ru

5 сентября 2020 года в Альметьевске состоялось открытие инженерного лицея. Образовательное учреждение рассчитано на более чем 850 мест. Лицей включает в себя 30 классов (16 классов — начальная школа, 14 классов — средняя школа), хореографический зал, зал 3D-спорта, лабораторию робототехники, музей боевой славы, спортивный зал, телестудию, книгохранилище, спортивный зал, бассейн, медицинский кабинет, столовую, IT-полигон.

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

https://busines...u/s/news/479999

https://tatarst...ort/6685739.htm

http://rt-onlin...vske-novoselya/

https://lyubimi...sk/news/7221077

Источник: https://tatarstan.ru/index.htm/news/1820569.htm

Татарстан, новая школа
  • Human RS Human RS
    26.03.2111:35:12

    Очередная новость из пропущенных в сентябре прошлого года в потоке новостей о новых детсадах и школах. Было решено все же опубликовать, не пропадать же добру.

    #1228735
  • Тридцать Четыре Тридцать Четыре
    28.03.2101:32:19

    Учитесь у Татарстана тому, как должно выглядеть современное учебное заведение, а не те безликие коробки из вентфасадов.

    #1228871
    • Нет аватара siberia2012
      28.03.2105:21:39

      Альметьевск один из самых богатых городов. Нефтяная столица Татарстана. Может себе позволить.

      #1228873
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