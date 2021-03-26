В ОЭЗ «Тольятти» дан старт новому производству медицинских изделий

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В Тольятти начал работу новый завод по производству медицинских изделий. На заводе будут выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Нитриловый материал будет поставляться компанией «Сибур».

ООО «Самарский завод медицинских изделий» стало первым в России производителем нитриловых медицинских перчаток. Объем инвестиций составил более 729 млн рублей. На проектную мощность — 108 млн пар в год — завод планирует выйти уже во втором квартале этого года. На предприятии две линии, создано более 80 рабочих мест.

«СЗМИ» — не единственное предприятие, которое откроется в этом году в ОЭЗ «Тольятти»: до конца 2021 года здесь заработают еще 4 производства. Сейчас в ОЭЗ «Тольятти» 26 компаний-резидентов из 9 стран мира с суммой заявленных инвестиций 24,9 миллиардов рублей и планом создания более 5 тысяч новых рабочих мест.

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Пуск завода — это очередной шаг по выполнению задачи по импортозамещению. При создании предприятия учтены все экологические требования, которые предъявляются сегодня для современных производств.