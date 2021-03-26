Новый корпус больницы № 33 в г. Колпино полностью введен в строй

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В Колпино (город в составе Колпинского района города Санкт-Петербург) полностью завершено строительство нового лечебно-диагностического корпуса хирургического профиля Городской больницы № 33″.

Из Резервного фонда Правительства Петербурга было выделено 4,4 млрд рублей. Первый технологический этап строительства был завершен в конце декабря прошлого года.

Новый хирургический корпус больницы — стационар-трансформер. В профильном режиме он рассчитан на 274 койки. Помимо этого, в нем также 30 реанимационных коек и 11 операционных залов разного профиля. При необходимости в течение нескольких дней можно развернуть 400 инфекционных коек, в том числе для лечения коронавируса.

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Строительство нового хирургического корпуса больницы № 33 началось еще в 2013 году. За это время сменилось несколько подрядчиков. Город вынужден был расторгать с ними контракты из-за нарушения сроков. В 2020 году с началом пандемии было принято решение ускорить работы.

Больница оснащена высокотехнологичным оборудованием. В ее составе — стационарное отделение скорой помощи, отделения терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии. Для колпинцев очень важно, что открылось и отделение сердечно-сосудистой хирургии. Ранее специализированной помощи по этому профилю в районе не оказывалось.

Медицинскую помощь смогут получить жители не только Колпинского, но и других южных районов Петербурга.

Как сообщил главный врач Сергей Журавлев, в новом стационаре уже работает терапевтическое отделение. Сейчас завершается оформление лицензии на проведение хирургических операций и в ближайшее время начнется лечение больных по этому профилю.

До конца 2021 года за счет бюджетных средств планируется построить 9 объектов здравоохранения. Среди них — поликлиники, больницы и санаторий. Один медицинский объект город получит от инвесторов.

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