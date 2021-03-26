Три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aBq2b978QjM
Три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике на расстоянии до 300 м друг от друга.
«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 м», — заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
В ходе экспедиции была выполнена «практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и её подъем на поверхность».
Также в рамках арктической экспедиции два российских истребителя МиГ-31 впервые в истории ВМФ России осуществили дозаправку в воздухе над Северным полюсом.
Всего в арктической экспедиции «Умка-2021» задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.
В ходе экспедиции предусмотрено 43 мероприятия, из них 35 уже выполнено.
Читайте также...
- В Чёрном море впервые выполнен пуск крылатой ракеты «Калибр» по надводной цели
- Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»
- «Уралвагонзавод» передал Минобороны РФ партию танков Т-14 «Армата» и боевых машин поддержки танков
26.03.2118:39:22
26.03.2119:00:12