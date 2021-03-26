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Армия и Флот

Три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aBq2b978QjM

Три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике на расстоянии до 300 м друг от друга.

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 м», — заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

В ходе экспедиции была выполнена «практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и её подъем на поверхность».

Также в рамках арктической экспедиции два российских истребителя МиГ-31 впервые в истории ВМФ России осуществили дозаправку в воздухе над Северным полюсом.

Всего в арктической экспедиции «Умка-2021» задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

В ходе экспедиции предусмотрено 43 мероприятия, из них 35 уже выполнено.

Министерство обороны, ВМФ
  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    26.03.2118:39:22

    Просто бомба! Только, на мой скромный взгляд, это всё же в блог «Армия и флот» больше подходит — всё-таки исторический момент.

    #1228773
  • Нет аватара Info_Rus
    26.03.2119:00:12

    Комплексная арктическая экспедиция «Умка-21» ВМФ России и РГО

    ©Видео с youtube.com

    Сегодня Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин заслушал по видео-конференц-связи доклад главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова о проходящей комплексной арктической экспедиции «Умка-21».

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    Отредактировано: Info_Rus~19:04 26.03.21
    #1228775
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