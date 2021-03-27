Росгвардия закупила для саперных подразделений восемь новых роботов МРК-15

© rosguard.gov.ru

Росгвардия закупила восемь единиц изделий, позволяющих проводить разведку потенциально опасных зон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках гособоронзаказа осуществлена закупка и поставка восьми единиц изделий. [Мобильный робототехнический комплекс] МРК-15 предназначен для проведения визуальной разведки потенциально опасных зон, поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств», — говорится в сообщении.

В Росгвардии отметили, что робототехнический комплекс может транспортировать объект массой до 20 кг, манипулировать объектами массой до 5 кг. МРК-15 также обладает возможностью установки, подключения и управления электрическими инструментами, такими как аккумуляторная углошлифовальная машина и дрель.

«Современные инженерные средства, принятые на снабжение войск национальной гвардии РФ, позволяют обеспечить защиту личного состава, а также идентифицировать и обнаруживать взрывные устройства, в том числе управляемые по радиоканалу», — сообщили в ведомстве.

© rosguard.gov.ru

© rosguard.gov.ru

© rosguard.gov.ru

© tass.ru

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