Московская компания «Диагностика-М» разработала новую систему для охраны объектов

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Инновационную систему охраны «Radar-IQ» с использованием искусственного интеллекта для защиты территорий промышленных и режимных объектов от несанкционированного проникновения разработал и в настоящий момент тестирует резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания ООО «Диагностика-М».

Новая разработка позволит выявить возможную подготовку к вторжению на охраняемый объект, определить и зафиксировать векторы движения и действия нарушителей, а также их количество, что позволит предотвратить возможный ущерб.

Новый продукт ООО «Диагностика-М» может использоваться в воздушных и морских портах, объектах энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, в тюрьмах, при пограничном контроле, а также на объектах частной собственности.

По мнению генерального директора ООО «Диагностика-М» Владимира Усачева, современные разработки с применением высоких технологий способны полностью заменить традиционные методы охраны территории.

«Традиционные методы охраны с использованием датчиков работают либо в момент вторжения, либо констатируют уже свершившийся факт проникновения. Еще одним существенным недостатком в работе традиционных систем охраны являются и частые ложные тревоги, которые со временем притупляют внимание службы охраны и ослабляют бдительность в момент реального проникновения. Новая система позволит выявить возможную подготовку к вторжению на охраняемый объект, определить векторы движения нарушителей и их количество», — заключил Владимир Усачев.

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Доступ к преференциям ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет предприятию распределять сэкономленные средства на инновационные разработки и совершенствование материально-технической базы, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«Внедрение высоких технологий способно значительно сэкономить бюджеты на охрану государственных или частных компаний. Новая система наблюдения со встроенным искусственным интеллектом отслеживает территории на большой дальности и высоте за счет мониторинга заданного виртуального периметра и позволяет даже одному оператору эффективно контролировать безопасность крупного или территориально разделенного объекта. Уникальность разработки уже заинтересовала потенциальных заказчиков из Словакии, которые приобрели компоненты системы для проведения тестовых испытаний. Начать полноценное производство системы компания планирует в четвертом квартале 2020 года», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Компания „Диагностика-М“ стала резидентом особой экономической зоны „Технополис Москва“ и получила доступ к преференциям в феврале этого года. За первые полгода она уже сэкономила почти 10 млн рублей на налоговых сборах и других обязательных платежах, что позволило ей реинвестировать средства на развитие производства и инновационных проектов. Среди преференций, которые использует компания, — нулевой налог на имущество и транспорт, сниженный налог на прибыль и льготная ставка аренды», — поделился Геннадий Дёгтев.