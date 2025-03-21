С 2011 года в Москве построили 290 производственных объектов

С 2011 года в Москве построено 290 производственных объектов общей площадью порядка 3 млн кв. м.

В Зеленограде ввели в эксплуатацию три корпуса технопарка «Алабушево». Сегодня здесь производят медицинские изделия, ведут разработки инновационных ветеринарных препаратов, изготавливают комплектующие для нефтегазового сектора. Новые рабочие места получили 1,2 тыс. человек.

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На востоке Москвы в Гольяново АО «МЭЛ» создало производство подъемно-транспортного оборудования. Город без торгов предоставил компании почти гектар земли. Компания начала производство лифтов грузоподъемностью до 5 тонн, а также трансформаторных подстанций, низковольтного оборудования и другой продукции, обеспечив работой 85 человек.

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Индустриальный парк «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» в Косино-Ухтомском районе увеличил площади более чем на 48 тыс. кв. м. Благодаря этому нарастить мощности и увеличить количество рабочих мест сможет производитель металлических деталей и сборочных единиц для комплектации крыла самолета.

В январе этого года в «Руднево» ввели в эксплуатацию летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем. В его состав вошли административно-технический модуль с командно-диспетчерским пунктом, авиационный тренажерный центр, полетный ангар, эллинг для хранения воздушных судов, а также посадочная площадка.

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На 34 тыс. кв. м увеличились производственные площади и на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». В новом здании на первом этаже размещаются цех металлообработки, зона сварочного поста, административно-бытовые помещения для персонала. На втором этаже — помещения для хранения сырья и готовой продукции, помещения инженерных коммуникаций, а также бытовые помещения для сотрудников предприятий.

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Развитие промышленно-производственной инфраструктуры продолжается. В настоящий момент идет строительство еще 71 объекта совокупной площадью более 844,6 тыс. квадратных метров.

Ежегодно в Москве открываются десятки новых производств, так как город предлагает условия, которые сложно найти где-то в другом месте:

самые лучшие высококвалифицированные кадры;

огромный рынок сбыта;

отличные возможности для установления кооперационных цепочек;

налоговые льготы, офсетные контракты и другие преференции.

Серьезной проблемой мог стать дефицит помещений для современной промышленности, поэтому проектам строительства дали «зеленый свет». Инвесторы были по максимуму освобождены от сопутствующих платежей в бюджет, а землю во многих случаях можно получить без торгов и всего за 1 рубль. Нередко Правительство Москвы само выступает застройщиком новых производств.

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