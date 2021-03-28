Ростсельмаш поставил в Египет партию зерноуборочных комбайнов ACROS 585

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Ростсельмаш выиграл государственный тендер и отгрузил в Египет партию зерноуборочных комбайнов ACROS 585. В Министерстве сельского хозяйства африканского государства отметили высокое качество российской техники и ее оптимальную стоимость.

Египет — традиционный партнер Ростсельмаш. В прошлом году в адрес крупного импортера сельскохозяйственной техники этой страны были отгружены культиваторы серии R, теперь — высокопроизводительные самоходные агромашины.

Ростсельмаш планомерно закрепляет и расширяет свое присутствие на африканском континенте. В 2020 году была поставлена крупная партия зерноуборочных комбайнов NOVA в Эфиопию. А всего продукция Ростсельмаш присутствует на рынках 10 африканских стран. Также в марте этого года компанию посетила большая правительственная делегация Республики Замбия во главе с Министром финансов Бваля Эммануэлем Нганду. Среди перспектив сотрудничества — модернизация села через закупки современной техники и развитие собственного сельхозмашиностроения.

Ростсельмаш продолжает укреплять свои позиции на зарубежных рынках сельхозтехники. Экспорт группы компаний в 2020 году вырос на 38% по сравнению с 2019 годом — до 9,4 млрд руб. (без НДС). В целом, география поставок техники и запчастей Ростсельмаш — более 40 стран мира, от Казахстана и Германии до Бразилии и ЮАР.