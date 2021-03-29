ОМК начала производство электросварных насосно-компрессорных труб малого диаметра

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Объединенная металлургическая компания выпустила первую промышленную партию насосно-компрессорных труб (НКТ) диаметром 60,32 мм повышенной прочности из собственного горячекатаного проката для компании «Роснефть». Партия принята заказчиком без замечаний. ОМК одной из первых в России освоила производство НКТ столь малого диаметра в электросварном исполнении. Основная доля труб этого диаметра присутствует на отечественном рынке в бесшовном исполнении.

ОМК выпускает НКТ на базе нового трубоэлектросварочного цеха своего Выксунского завода (Нижегородская область). С момента пуска производства в июле 2020 года здесь уже наладили выпуск насосно-компрессорных труб диаметрами 73,02 мм и 88,9 мм и труб нефтегазопроводного сортамента.

Специалисты цеха и Инженерно-технологического центра ОМК подобрали оптимальные режимы работы сварочного оборудования, термической обработки и нарезки резьбы. Это обеспечило выполнение повышенных требований к точности геометрических параметров и качеству продукции.

«Новые производственные линии ОМК по изготовлению насосно-компрессорных труб оснащены современным технологическим и контрольным оборудованием. Благодаря неукоснительному соблюдению повышенных качественных показателей насосно-компрессорные трубы производства ОМК из цельносварной заготовки могут составить конкуренцию бесшовным трубам аналогичной группы прочности. Наша компания постоянно расширяет продуктовую линейку и предлагает клиентам новые комплексные решения в нарезных трубах нефтегазового сортамента», — отметил руководитель по работе с компаниями ТЭК Вадим Сахарнюк.