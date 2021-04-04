Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов

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В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте.

В Иваново открыт новый дворец игровых видов спорта.

Дворец игровых видов спорта состоит из спортивного и физкультурно-оздоровительного блоков. Основной зал вмещает до 2500 зрителей, а при необходимости количество мест может быть увеличено. В физкультурно-оздоровительном блоке разместились тренажерный и тренировочный залы, зал единоборств, большой и малый залы для групповых занятий. Здесь также созданы условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. После пандемии Дворец сможет принимать турниры всероссийского и международного уровня.

Дворец игровых видов спорта — один из социальных долгостроев наряду с детским садом «Теремок» в Кохме, который также к настоящему моменту достроен.

Добавим, на прилегающей к Дворцу территории завершается строительство спортивной площадки с памп-треком и скейт-парком. Объект возводится по проекту, который разработан при участии ивановских спортсменов-экстремалов.

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В обновлённом Дворце спорта Белокалитвинского района Ростовской области созданы комфортные условия для занятий.

10 июля 2020 года открыт капитально отремонтированный Дворец спорта в Белой Калитве.

Спортивное сооружение, в котором почти 40 лет занимались белокалитвинцы, вышло из строя три года назад. Зданию потребовался основательный ремонт — с усилением грунта, фундаментов и несущих конструкций здания, заменой кровли, инженерных коммуникаций, реконструкцией чаш бассейнов.

Проект капремонта был разработан в 2017 году. На строительно-монтажные работы из областного бюджета предусмотрено более 290 млн рублей. Еще 50,5 млн рублей область направила на закупку технологического оборудования.

Напомним, за последние пять лет на Дону возведено, реконструировано и капитально отремонтировано 178 спортивных объектов, в том числе 15 бассейнов с игровыми залами, 19 спортзалов, 127 спортплощадок, 16 футбольных полей, гребной канал «Дон».

До 2024 года на Дону предстоит возвести еще 53 объекта, из них 45 — специально оборудованные площадки для сдачи норм ГТО.

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На острове Парамушир Сахалинской области появился первый в районе большой спорткомплекс с бассейном.

Открытие «Косатки» стало настоящим праздником для 2,5 тысяч жителей Северо-Курильска. В двухэтажном здании разместились спортивные залы с современными силовыми и кардиотренажерами, бассейн, душевые и раздевалки, игровая зона для детей, медицинский кабинет. Общая площадь здания — более 2 тысяч квадратных метров.

Больше всего курильчане ждали большой бассейн размером 25 на 8,5 метров. Теперь у юных и взрослых островитян появится возможность заниматься плаванием.

— Я очень рад, что буду купаться в таком большом и красивом бассейне. Обязательно запишусь в секцию, — поделился маленький Глеб Халипов.

— В нашем районе раньше нигде не было возможности поплавать. Море у нас не прогревается даже летом. Поэтому мы очень рады, что в Северо-Курильске открылся такой прекрасный спортивно-оздоровительный комплекс. Сюда будут ходить не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки, — уверена местная жительница Ирина Колокольцева.

Как рассказал директор нового спортивно-оздоровительного комплекса «Косатка» Олег Стучинский, уже в конце декабря планируется запустить занятия в секции по плаванию. Сегодня формируются списки желающих освоить кроль, брасс и баттерфляй.

— Наконец-то, наши дети, выезжая в отпуск, будут без боязни входить в воду. Спасибо всем, кто участвовал в осуществлении этой мечты. Открытие спорткомплекса впишется в историю нашего района. Приглашаем всех оздоравливаться, — сказал Олег Стучинский.

Любители тяжелой атлетики начали тренироваться уже сегодня. Спортсмен и тренер Алексей Паршенцев отметил хорошее оснащение силового зала.

— Теперь мы сможем тренироваться на серьезном уровне. Очень вдохновляет тренерский состав — кандидаты и мастера спорта. Они будут делиться с нами своим невероятным опытом и помогут достигать результатов на соревнованиях, — считает житель Северо-Курильска.

Отметим, что спортивно-оздоровительный комплекс приспособлен для маломобильных жителей. Строители учли все требования сейсмической и пожарной безопасности. Наружные стены утеплили минераловатными плитами и облицевали композитными панелями.

Строительство объекта велось с 2017 года в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.

Название для спорткомплекса выбрали сами жители Северо-Курильского района: на голосовании большинство поддержало «Косатку».

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В Зеленодольском муниципальном районе Татарстана состоялось открытие после капитального ремонта спортивного комплекса «Маяк».

На базе спорткомплекса «Маяк» проводятся тренировочные мероприятия по выполнению государственного задания по 7 видам спорта: тяжёлая атлетика, дзюдо, лыжные гонки, спортивная гимнастика, хоккей на траве, настольный теннис, туризм. Для горожан есть тренажерный зал, фитнес зал, прокат зимнего и летнего спортивного инвентаря и оборудования, а также проводятся учебно-тренировочные занятия по футболу, теннису и волейболу.

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В Адыгее состоялось открытие нового спортивного комплекса в ауле Кошехабль.

Новый спортивный объект возведен в конце 2020 года в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни». Общий объем финансирования составил свыше 82,3 млн. рублей. Здесь предусмотрен просторный зал с трибунами на 200 человек, тренажерный зал, гардеробные, комнаты отдыха, медкабинет, административные и бытовые помещения.

Строительство спорткомплекса обеспечит возможность развития игровых видов спорта, проведения спортивно-массовых мероприятий, доступность физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для всех категорий жителей района. На сегодняшний день здесь уже работают секции бокса, тхэквондо, футбола, волейбола и баскетбола. Ребята из секции футбола начали подготовку к первенству ЮФО.

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В Омске открыт обновлённый стадион СибГУФКа.

Реконструкция спортивного сооружения выполнена по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы».

Глобальная модернизация объекта обошлась в 217 млн. рублей. В результате реконструкции Сибирский государственный университет физической культуры и спорта получил в своё распоряжение современное спортивное сооружение, включающее футбольное поле с синтетическим покрытием, 8 круговых легкоатлетических дорожек, легкоатлетические секторы для прыжков в длину, высоту и с шестом, толкания ядра, уличный комплекс для выполнения нормативов испытаний ВФСК ГТО. На стадионе установлены трибуны на 100 посадочных мест.

Спортивную программу на футбольном поле обновлённого стадиона открыл товарищеский матч между сборной командой СибГУФКа и молодёжной командой «Динамо».

Стоит отметить, что рядом со стадионом построено здание с помещениями для раздевалок, тренерских кабинетов, душевых и санитарных комнат, приспособленных в том числе для маломобильных групп посетителей. Спортивный комплекс оснащён всем необходимым оборудованием и инвентарем для тренировок и соревнований по легкой атлетике и футболу. Созданы условия для научно-исследовательской работы, контроля за процессом тренировки спортсменов от этапа начальной подготовки до уровня высшего спортивного мастерства.

С открытием стадиона Сибирский государственный университет физической культуры и спорта получил возможность в теплое время года вести учебно-тренировочный процесс по легкой атлетике, футболу и регби на высоком профессиональном уровне. Большая пропускная способность, удобное расположение и отличное состояние спортивного объекта позволяют организовать тренировочные и соревновательные мероприятия с начинающими спортсменами, членами сборных команд региона, а также физкультурно-оздоровительную работу с омичами.

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В пятницу, 15 января, в Ивангороде Ленинградской области состоялось знаковое для города событие — был запущен городской бассейн.

После итоговой проверки Госстройнадзора, которая прошла в декабре прошлого года, долгожданный спортивный объект наконец-то был введен в эксплуатацию и открыт для посетителей.

Бассейн был построен в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Заказчиком строительства выступала Администрация Ивангорода. Общая стоимость муниципального контракта составила около 270 млн. рублей.

За счет панорамного остекления помещение с большим 25-метровым бассейном выглядит очень светлым и просторным. Общая площадь здания составляет 4 тысячи квадратных метров. Пропускная способность — 480 человек в сутки, а в режиме соревнований — 120 человек в сутки.

Здесь оборудованы и зрительские трибуны, рассчитанные на 60 мест, где зрители смогут не только следить за ходом соревнований, но и любоваться видом на лес.

Помимо большого бассейна с 25-метровой чашей и пятью дорожками для плавания, в комплексе разместился малый бассейн. К бассейнам примыкают мужские и женские раздевалки с душевыми, есть и сауны. Кроме того, в здании расположены медицинский кабинет, а также тренерские и административные помещения. Новый спортивный комплекс предназначен для занятий не только плаванием, но и другими видами спорта. Здесь планируется проводить региональные и международные соревнования

© ivangorod.press

© ivangorod.press

© ivangorod.press

© ivangorod.press

В Костромской области завершена масштабная модернизация базы центра водно-гребного спорта.

Масштабная модернизация базы водно-гребного спорта, благодаря участию Костромской области в нацпроекте «Спорт — норма жизни», обернулась, по сути, возведением нового спортивного объекта. На территории построены административно-хозяйственный корпус с эллингами, финишная вышка, трибуны для зрителей на 300 мест, оборудована водная дистанция. В рамках обновления гребного центра приобретено более 150 единиц современного спортивно-технологического оборудования. В ближайшее время в центре установят оборудование тайминга. Это позволит не только готовить юных гребцов, но и проводить соревнования самого высокого уровня — от всероссийских до международных состязаний.

Вслед за материально техническими улучшениями обновился и тренерский состав. Сегодня он пополнился сразу четырьмя новыми тренерами. Один из них костромич — выпускник школы олимпийского резерва имени Александра Голубева окончил Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма по специализации тренер по гребле на байдарках и каноэ, еще два тренера — сестры-близнецы — выпускницы школы олимпийского резерва города Бронницы Московской области. В настоящее время школа полностью укомплектована кадрами. Благодаря увеличению тренерского состава в школу дополнительно принято еще 30 детей. Сегодня в центре по гребле на байдарках и каноэ занимаются 125 юных спортсменов. В следующем году на базе будут тренироваться уже 250 человек.

© storage.myseldon.com

© storage.myseldon.com

© storage.myseldon.com

© storage.myseldon.com

© storage.myseldon.com

© storage.myseldon.com

Группа Синара ввела в эксплуатацию Многофункциональный комплекс на всесезонном курорте «Архыз».

На курорте «Архыз» в рамках развития инфраструктуры гостиничного комплекса «Романтик» завершено строительство Многофункционального комплекса (МФК), возведённого компанией «Архыз-1650» (входит в Группу Синара).

Планировка двухэтажного центра спроектирована по принципу открытого зонирования, что позволит проводить в нём как деловые встречи, так и культурно-массовые мероприятия. Оснащение комплекса позволяет трансформировать помещение для организации спортивных соревнований и сборов команд по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, художественная гимнастика, борьба.

На втором этаже комплекса разместился конференц-зал на 90 посадочных мест, а также тренажёрный зал для отдыхающих в ГК «Романтик» туристов и гостей курорта. Общая площадь МФК — 980 кв.м., единовременно центр может принять до трехсот человек. Объем инвестиций составил около 40 млн. рублей.

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© sinara-group.com

В Туле после капитального ремонта открылся комплекс спортивной школы олимпийского резерва «Юность»

20 ноября состоялась церемония открытия обновленного комплекса в Зареченском округе г. Тулы. Здание спортивной школы включает залы для борьбы, игровых видов спорта и тренажеров. Ребята здесь занимаются самбо, греко-римской и вольной борьбой, волейболом. В вечерние часы в игровом зале тренируются команды баскетбольной любительской лиги, занимаются футболом сотрудники предприятий и организаций. В общей сложности спорткомплекс посещают больше 1100 человек. К капитальному ремонту здания, построенного в 1969 году, приступили 25 июня. Работы выполняли за счет средств регионального и муниципального бюджетов по программе «Развитие физической культуры и спорта». Полностью заменена система вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации и пожарного водопровода, отопления. Отремонтированы фасад здания, спортивные залы, уложен спортивный игровой паркет. Оборудован пандус для маломобильных граждан, благоустроена прилегающая территория.

В этот день здесь прошел матч между командами по волейболу — призеров Первенства Тульской области среди команд девушек 2007-2008 г. р.

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

Источники:

https://www.iva...=photo&id=34450

https://www.iva...u/news/1061151/

https://rg.ru/2...nye-obekty.html

https://www.don...d.ru/news/9931/

https://sakhali...cdb9dd15f860891

https://vk.com/...-120320735_4530

https://minspor...ort/6669919.htm

http://adygheya...ule-koshekhabl/

http://www.omsk...n/2020/09/18/03

https://ivangor...ejn-foto-video/

https://news.my...index/236925067

https://sinara-...kurorte-arkhyz/

https://tulareg...EMENT_ID=268419