В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие Центра водных видов спорта «Волна»

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Центр включает два бассейна: один длиной 50 метров с передвижной перегородкой и другой, 25-метровый, с прыжковой ванной и вышками для прыжков в воду.

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© npsgk.ru

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© npsgk.ru

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