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termometrix 17 октября 2024, 19:17 Спортивные объекты

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие Центра водных видов спорта «Волна»

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 © npsgk.ru

Центр включает два бассейна: один длиной 50 метров с передвижной перегородкой и другой, 25-метровый, с прыжковой ванной и вышками для прыжков в воду.

 © sakhpost.com

 © npsgk.ru

 © npsgk.ru

 © npsgk.ru

 © npsgk.ru

 © npsgk.ru

 © npsgk.ru

 © npsgk.ru

 © npsgk.ru

 © 65storage.storage.yandexcloud.net

 © cdn-storage-media.tass.ru

 © sakhpost.com

 © npsgk.ru

 © russwimming.ru

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Источник: https://sakhalin-news.net/society/2024/09/07/226151.html

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