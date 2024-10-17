termometrix 17 октября 2024, 19:17 Спортивные объекты
В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие Центра водных видов спорта «Волна»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Центр включает два бассейна: один длиной 50 метров с передвижной перегородкой и другой, 25-метровый, с прыжковой ванной и вышками для прыжков в воду.
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