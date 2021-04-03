В Татарстане и Крыму открыты два новых детских сада на 260 и 310 мест
7 сентября 2020 года в микрорайоне № 35ав Нижнекамске открыт новый Центр развития ребенка — детский сад N98 «Калейдоскоп» (Химиков, 11). Проектная мощность этого дошкольного образовательного учреждения — 260 мест. Объект был начат в октябре 2019 года.
Садик построен по национальному проекту «Демография». Это настоящий подарок для жителей микрорайона № 35а.
Около нового детского сада привели в порядок и двор дома № 9 на пр. Химиков. Ремонт был проведён по республиканской программе «Наш двор».
Здесь установили новую детскую площадку, положили асфальт, и что не маловажно, появилось больше парковочных мест.
В Бахчисарае открылся новый детский сад, построенный в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года».
Детский сад рассчитан на 310 мест, оборудован всем необходимым для комфортного пребывания детей.
https://ntr-24....hp?newsid=71355
https://tatarst...ort/6685879.htm
https://vk.com/...17103716_356467
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