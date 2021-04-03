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Детские сады и школы

В Татарстане и Крыму открыты два новых детских сада на 260 и 310 мест

 © tatarstan.ru

7 сентября 2020 года в микрорайоне № 35ав Нижнекамске открыт новый Центр развития ребенка — детский сад N98 «Калейдоскоп» (Химиков, 11). Проектная мощность этого дошкольного образовательного учреждения — 260 мест. Объект был начат в октябре 2019 года.

Садик построен по национальному проекту «Демография». Это настоящий подарок для жителей микрорайона № 35а.

Около нового детского сада привели в порядок и двор дома № 9 на пр. Химиков. Ремонт был проведён по республиканской программе «Наш двор».

Здесь установили новую детскую площадку, положили асфальт, и что не маловажно, появилось больше парковочных мест.

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

В Бахчисарае открылся новый детский сад, построенный в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года».

Детский сад рассчитан на 310 мест, оборудован всем необходимым для комфортного пребывания детей.

 © rk.gov.ru

 © rk.gov.ru

 © rk.gov.ru

 © rk.gov.ru

https://ntr-24....hp?newsid=71355

https://tatarst...ort/6685879.htm

https://vk.com/...17103716_356467

https://rk.gov....ticle/show/8704

Источник: https://tatarstan.ru/index.htm/news/1821311.htm

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Татарстан, новый детсад
  • 0
    Human RS Human RS
    29.03.2118:41:34

    Очередные новости из пропущенных в сентябре прошлого года в потоке новостей о новых детсадах и школах. Было решено все же опубликовать, не пропадать же добру.

    Отредактировано: Human RS~20:38 29.03.21
    #1229013
  • Нет аватара Maximka
    04.04.2108:14:39

       

    #1229469
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