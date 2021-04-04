В Северной Осетии во Владикавказе открыта новая школа на 500 мест

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7 сентября 2020 года во Владикавказе свои двери для учеников и их педагогов гостеприимно распахнуло новое современное здание школьного Центра «Эрудит». Одно из наиболее востребованных учебных заведений города теперь обретает прекрасную возможность, помимо дошкольного и начального образования, реализовать программу основного общего образования.

Просторное трехэтажное здание на 500 ученических мест с оборудованными кабинетами, библиотекой, спортивным, актовым и гимнастическим залами, уютной столовой и благоустроенной прилегающей территорией отвечает всем современным образовательным стандартам. На пришкольной территории обустроены теннисный корт, баскетбольная и игровая площадки, стадион.

Строительство объекта стало возможным благодаря мероприятиям по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ национального проекта «Жилье и городская среда».

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

Центр образования «Эрудит» — особое учебное заведение Владикавказа, в котором многие годы успешно реализуется программа преемственности детский сад — начальная школа. Дети здесь имеют возможность всестороннего развития благодаря внеурочной деятельности. Достигнутые результаты говорят сами за себя. Стоит отметить, что в 2019 году прогимназия «Эрудит» стала лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса «Гордость отечественного образования». Североосетинская школа числе семисот лучших образовательных учреждений страны.

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

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