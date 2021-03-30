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Детские сады и школы

В Санкт-Петербурге открыли здание новой школы

 © gorod-plus.tv

В Пушкинском районе открыли здание новой школы № 460, она рассчитана на 1550 мест. Пока там будут учиться 742 школьников, которые ранее занимались в старом здании. С первого сентября в учреждении примут новых детей.

Новое пятиэтажное здание расположено в поселке Шушары на Моковском шоссе. В школе установлено новое современное оборудование и разместили 62 учебных класса. Также там есть два бассейна, три спортзала, актовый зал, столовая с пищеблоком, большая библиотека. А также построили просторный холл с отдельными зонами, где ребята будут собираться на переменах. Для маломобильных учеников в школе оборудовали пандус и лифт, установили расширенные дверные проемы.

Открытие нового здания частично решит проблему с переполненностью классов. Кроме того, теперь на базе 460-ой школы откроют 10 и 11 классы, многие дети смогут учиться рядом с домом и не тратить время на дорогу до других образовательных учреждений.

 © gorod-plus.tv

 © gorod-plus.tv

 © gorod-plus.tv

 © gorod-plus.tv

 © img3.dp.ru

 © img1.dp.ru

 © img2.dp.ru

 © gorod-plus.tv

 © gorod-plus.tv

https://www.dp....harah_poluchila

Источник: https://gorod-plus.tv/news/87106

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Ленинградская область, школа
  • Нет аватара burovik
    30.03.2116:06:08

    Также там есть два бассейна, три спортзала, актовый зал

    Отлично, по уму все крупные школы должны быть с бассейнами, будет огромный вклад в здоровье нации. С новой школой полегче будет в Шушарах.

    #1229080
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