В Каневском районе Краснодарского края открыли новый корпус начальной школы

© admkrai.krasnodar.ru

Трехэтажное здание рассчитано на 400 учебных мест. Теперь в СОШ № 2 вдвое сократится количество ребят, обучающихся во вторую смену.

Школа современная и оснащена качественным оборудованием. Помимо учебных классов, есть актовый и спортивный залы, столовая. Дети смогут здесь не только получать образование, но и заниматься творчеством. Новую четверть дети начнут в новой школе и в более комфортных условиях.

Новый корпус возвели в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Здесь открыли кабинеты технологии, музыки, иностранных языков и информатики, библиотеку, многофункциональную спортивную и гимнастическую площадки, игровой комплекс. Также в школе будет работать телестудия и кружок робототехники.

Образовательные учреждения в крае возводят по краевым и федеральным программам, в том числе, по нацпроектам «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография». За последние 5 лет в регионе построили более 50 школ. Сейчас в стройке находятся более 30.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru