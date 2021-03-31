Связь без прослушки

Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях. Фото: Пресс-служба АО "НПО Ангстрем" © cdnimg.rg.ru

Более 1,7 тысяч цифровых портативных радиостанций шестого поколения Р-187-П1 «Азарт» (получивших в армии обозначение «Азарт-П1») переданы по гособоронзаказу в войска Южного военного округа. Отличаются они тем, что их невозможно запеленговать, прослушать или заглушить.

Об этих радиостанциях стоит рассказать более подробно. Со связью в отечественных Вооруженных силах, что в советские времена, что относительно недавно было, мягко говоря, не очень. Когда Советская армия участвовал в войне в Афганистане, оказалось, что враги-душманы имеют гораздо более качественные портативные радиостанции, чем мы. Проблемы со связью постоянно возникали и в период проведения длительной антитеррористической операции на Северном Кавказе. И даже во время «Принуждения к миру» в 2008 году. Казалось, так будет всегда.

Однако около 10 лет назад специалистам Научно-производственного объединения «Ангстрем» удалось спроектировать и запустить в производство портативную радиостанцию Р-187-П1 «Азарт», подобных которой у нас еще не было. В войсках ее оценили сразу и очень высоко.

Еще более удивительно то, что «Азартом» заинтересовались за рубежом. У СССР и России покупали и покупают много различного оружия и военной техники, за исключением средств связи.

В рамках Международной военно-технической выставки IDEX-2017 «Рособоронэкспорт» организовал презентацию под названием «Организация связи на основе радиостанций нового поколения». В центре той презентации был именно экспортный вариант радиостанции Р-187-П1Е «Азарт». Успех оказался несомненным. Представители вооруженных сил многих стран заинтересовались российской новинкой. А вскоре были заключены первые экспортные контракты.

Что же особенного в этой радиостанции?

Р-187-П1 «Азарт» относится к классу программно-определяемых радиостанций (SDR). Внедренные ноу-хау позволяют организовать подсистему радиосвязи тактического звена управления и обеспечить помехозащищенный обмен информацией в любых условиях, в том числе при радиоэлектронном противодействии противника.

Уникальным программно-техническим решением новой российской радиостанции является режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20000 скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата/пеленгации сигнала, что обеспечивает высокую защищенность передаваемой информации и устойчивость системы связи. То есть, разговоры по «Азарту» невозможно ни запеленговать, ни прослушать, ни заглушить.

Применяемая в радиостанции SDR-платформа позволяет гарантировать возможность организации радиосвязи с радиостанциями различных поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот. В текущем парке вооруженных сил более 60 видов различных цифровых и аналоговых радиосредств, которые не способны взаимодействовать друг с другом без определенных проблем. Радиостанция «Азарт» единственная из российских радиосредств совместима с радиосредствами всех типов и поколений, используемых в войсках.

В радиостанции реализована одновременная поддержка спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS с возможностью определения координат местоположения абонента и обмена данными в автоматическом или ручном режиме. Использование радиостанции в режиме ретранслятора позволяет многократно увеличить дальность связи. А при использовании возимой радиостанции унифицированного ряда «Азарт» возможно создание комплексной системы связи тактического подразделения с дальностью радиообмена не менее 500 км.

В настоящее время имеется 10 вариантов исполнения радиостанции, одним из которых является экспортный вариант, в приобретении которого сегодня, как выяснилось, заинтересовано более 30 стран.

Это оказалось для кого-то шоком. Такого не может быть, потому, что не может быть никогда. Ну не в состоянии Россия разрабатывать и тем более производить радиостанции, которые по своим возможностям — одни из лучших в мире. И в СМИ вбросили абсолютно бредовую информацию. Будто бы производители «Азарта» закупают радиостанции не очень высокого качества в Китае, вкладывают их в свою оболочку и поставляют в Российскую армию, а также продают за рубеж. Вот этого как раз не может быть в принципе. Китайские радиостанции хорошо известны в мире. Поэтому никто не станет покупать фактический контрафакт.

А в Российскую армию подобную поделку поставлять очень рискованно, так как обман в любом случае вскроется. Между тем, Вооруженные силы закупают «Азарт» все более активно. Интерсно, что с 2016 года техническое обеспечение связи при проведении Парадов Победы осуществляется только при помощи «Азартов». И самый свежий факт. На учениях «Умка-21» настоящей сенсацией стало одновременное всплытие трех атомных подводных лодок, взломавших лед. Так вот, главком ВМФ адмирал Николай Евменов принимал доклад об удачном всплытии по радиостанции Р-187-П1. Это показали крупным планом все новостные телеканалы России, что в свою очередь перечеркивает все фэйковые новости о недееспособности отечественной радиопромышленности.