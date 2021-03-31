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Спортивные объекты

В Муравленко (Ямал) открылся спорткомплекс «Лидер»

 © www.yanao.ru

30 марта в Муравленко состоялось открытие спортивного комплекса «Лидер». Это долгожданный для города объект, строительство которого велось почти 9 лет. Посещать занятия в новом спортивном комплексе будут более 300 человек, среди которых 80 воспитанников школы художественной гимнастики, которая считается сильнейшей на Ямале. Раньше они занимались в приспособленном помещении, теперь для них созданы все условия.

В новом спорткомплексе будут представлены такие виды спорта как настольный теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Просторный тренажёрный зал позволит комфортно заниматься фитнесом и общей физической подготовкой атлетам спортивной школы «Арктика» и всем желающим.
Источник: https://www.yanao.ru/presscenter/news/63525/

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Ямал, ЯНАО, спорт
  • artal artal
    31.03.2113:57:42

     © yanao.ru

     © yanao.ru

    ©Видео с youtube.com

    #1229162
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    31.03.2118:20:05

    Даже на Ямале спортивная борьба это вид спорта где много кавказцев — у них это в крови     И потом приносят России много высших наград.

    А какие изящные девушки занимяющиеся художественной гимнастикой — недаром тут Россия непревзайдённый лидер в мировом масштабе.

    #1229187
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