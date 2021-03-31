В Муравленко (Ямал) открылся спорткомплекс «Лидер»

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30 марта в Муравленко состоялось открытие спортивного комплекса «Лидер». Это долгожданный для города объект, строительство которого велось почти 9 лет. Посещать занятия в новом спортивном комплексе будут более 300 человек, среди которых 80 воспитанников школы художественной гимнастики, которая считается сильнейшей на Ямале. Раньше они занимались в приспособленном помещении, теперь для них созданы все условия.

В новом спорткомплексе будут представлены такие виды спорта как настольный теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Просторный тренажёрный зал позволит комфортно заниматься фитнесом и общей физической подготовкой атлетам спортивной школы «Арктика» и всем желающим.