В Муравленко (Ямал) открылся спорткомплекс «Лидер»
30 марта в Муравленко состоялось открытие спортивного комплекса «Лидер». Это долгожданный для города объект, строительство которого велось почти 9 лет. Посещать занятия в новом спортивном комплексе будут более 300 человек, среди которых 80 воспитанников школы художественной гимнастики, которая считается сильнейшей на Ямале. Раньше они занимались в приспособленном помещении, теперь для них созданы все условия.
В новом спорткомплексе будут представлены такие виды спорта как настольный теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Просторный тренажёрный зал позволит комфортно заниматься фитнесом и общей физической подготовкой атлетам спортивной школы «Арктика» и всем желающим.
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31.03.2113:57:42
31.03.2118:20:05