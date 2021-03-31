В Восточном районе Новороссийска открыт новый пешеходный мост

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Торжественное открытие пешеходного моста над железнодорожными путями Новороссийского комбината хлебопродуктов состоялось 31 марта.

Это новый мост взамен старого, которому было уже более 100 лет. Благодаря мосту жители Восточного района и работники комбината сокращают дорогу в сторону железнодорожного вокзала «Новороссийск».

Новый мост — это надежная, современная конструкция с навесом во всю его длину. Он оснащен подъемным механизмом для удобства перемещения граждан с ограниченными возможностями здоровья.

© admnvrsk.ru

© admnvrsk.ru