Добавить статью
Лого Сделано у нас
Дорожное строительство

В Восточном районе Новороссийска открыт новый пешеходный мост

 © admnvrsk.ru

Торжественное открытие пешеходного моста над железнодорожными путями Новороссийского комбината хлебопродуктов состоялось 31 марта.

Это новый мост взамен старого, которому было уже более 100 лет. Благодаря мосту жители Восточного района и работники комбината сокращают дорогу в сторону железнодорожного вокзала «Новороссийск».

Новый мост — это надежная, современная конструкция с навесом во всю его длину. Он оснащен подъемным механизмом для удобства перемещения граждан с ограниченными возможностями здоровья.

 © admnvrsk.ru

 © admnvrsk.ru
Источник: https://admnvrsk.ru/o-gorode/novost...-novosti/news-31032021115350-87429/

мост, Новороссийск
  • Нет аватара Сергей К.
    31.03.2115:03:02

    Вы знаете, что роднит этот мост с индийскими трущобами и бразильскими фавелами? Функциональная достаточность. Остается только порадоваться, что новороссийцам безопасней станет переходить железнодорожные пути.

    #1229167
    • Нет аватара Лексур
      31.03.2120:10:57

      Не только с бразильскими фавелами, но и с нью-йоркским и лондонским метро.

      #1229200
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,