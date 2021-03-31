В Восточном районе Новороссийска открыт новый пешеходный мост
Торжественное открытие пешеходного моста над железнодорожными путями Новороссийского комбината хлебопродуктов состоялось 31 марта.
Это новый мост взамен старого, которому было уже более 100 лет. Благодаря мосту жители Восточного района и работники комбината сокращают дорогу в сторону железнодорожного вокзала «Новороссийск».
Новый мост — это надежная, современная конструкция с навесом во всю его длину. Он оснащен подъемным механизмом для удобства перемещения граждан с ограниченными возможностями здоровья.
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31.03.2115:03:02
31.03.2120:10:57