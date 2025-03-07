В Новороссийске завершилась масштабная реконструкция морского пункта пропуска

В Новороссийске завершилась масштабная реконструкция морского пункта пропускаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Новороссийске завершилась крупномасштабная реконструкция морского пункта пропуска на территории ООО «БТОФ-терминал». Благодаря проведённым работам, экспортно-импортные мощности порта значительно увеличены. Теперь обновлённый терминал способен принимать более 200 судов в год и обрабатывать до 500 тысяч тонн нефтепродуктов.
Представители Минтранса России, Росгранстроя и других контролирующих ведомств высоко оценили результаты модернизации. Межведомственная комиссия провела тщательную проверку всей инфраструктуры, включая здания, технические сооружения и зоны для пограничного, таможенного и иных видов контроля. Специалисты подтвердили, что объект полностью соответствует проектной документации и готов к полноценной эксплуатации.
В ходе модернизации были расширены территории терминала, улучшена инфраструктура для быстрой обработки грузов, а также внедрены современные технологии контроля. Эти меры позволят ускорить логистические процессы, сократить время простоя судов и повысить общую пропускную способность порта.
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Bionysheva_Elena