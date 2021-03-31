Обувная фабрика «Рабочий стиль» запустила линию пошива заготовок верха обуви

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25 марта на обувной фабрике «Рабочий стиль» в Тульской области, входящей в группу компаний «Восток-Сервис», введена в эксплуатацию новая полуавтоматическая линия пошива заготовок верха обуви. Создано 55 рабочих мест.

Мощность швейного потока увеличилась в 2,7 раза. В швейный поток встроен процесс с применением экологичных клеев-спреев на водной основе, что дало существенную экономию средств, повысило производительность труда, улучшило условия труда работников.

Новейшая линия LOGI MOVE ANZANI установлена в корпусе, где недавно был сделан капитальный ремонт. Линия представляет собой ленточный конвейер с компьютеризированной системой, обеспечивающей непрерывный цикл распределения пластиковых корзин с полуфабрикатами заготовок верха согласно заданной последовательности операций.

Программное обеспечение позволяет получать отчеты о нормах времени производства и сравнивать его со стандартным временем, чтобы узнать производительность каждого оператора, модели и заказа.

С помощью новой полуавтоматической линии выпуск широкого ассортимента продукции выполняется легче и быстрее. Одновременно можно организовать выпуск 16 моделей. Цифровая система распределения работ позволяет вести точный учет рабочего времени, исключая простои работников и оборудования; производить точный расчет заработной платы на основе PDM-системы (организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии).

Запуск на обувной фабрике «Рабочий стиль» современной полуавтоматической линии пошива заготовок верха обуви — явление закономерное: предприятие с момента основания активно осваивает и использует самые новые технологии производства обуви, внедряет роботизированное и автоматизированное оборудование.

© cdn.vostok.ru

© cdn.vostok.ru

© cdn.vostok.ru

© cdn.vostok.ru

© cdn.vostok.ru

© cdn.vostok.ru

© cdn.vostok.ru