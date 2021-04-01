В Ставропольском крае запущена новая ветряная электростанция мощностью 60 МВт

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С 1 апреля 2021 года Кармалиновская ветроэлектростанция (ВЭС, Ставропольский край) установленной мощностью 60 МВт начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), сообщает компания «НоваВинд» (входит в «Росатом»).

Кармалиновская ВЭС состоит из 24 ветроэнергетических установок (ВЭУ). Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.

«В 2020 году наше серийное производство компонентов и узлов ВЭУ в Волгодонске вышло на проектную мощность, и Кармалиновская ВЭС уже укомплектована оборудованием, полностью произведенным на территории России. При реализации этого проекта мы увеличили необходимый уровень локализации. Имея отработанную цепочку поставок и собственное производство, я с уверенностью могу сказать, что мы готовы к выполнению требований новой программы поддержки развития ВИЭ (ДПМ2.0) по дальнейшему углублению локализации, экспорту оборудования и услуг» — отметил Александр Корчагин, генеральный директор АО «НоваВинд».

В настоящее время «Росатом» осуществляет реализацию программы строительства ВЭС еще на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области. Всего до 2024 года госкорпорация введет в эксплуатацию ВЭС общей мощностью порядка 1,2 ГВт.

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