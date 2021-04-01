Новая школа на 1100 мест открылась в Армавире Краснодарского края

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Трехэтажное учебное заведение возвели в рамках национального проекта «Образование».

В новой школе на 1100 мест предусмотрено все, что должно быть в современном учебном заведении. Есть отдельный зал для занятий единоборствами. Кроме этого, будут проходить занятия вместе с краевым технопарком «Кванториум».

В школе две библиотеки, актовый зал с интерактивным экраном, звуковым и световым оборудованием, столовая на 600 мест.

64 учебных кабинета оснащены интерактивными панелями, моноблоками и регулируемой мебелью.

Кабинеты физики, химии, биологии, домоводства, мастерские по обработке дерева и металла имеют специализированное оборудование. Это позволяет организовать для детей занятия по профподготовке, вести кружковую работу технической направленности.

На территории расположены футбольное, баскетбольное и волейбольное поле, беговая дорожка, место для прыжков в длину и игровая зона для младших школьников. Помимо универсального спортивного зала, есть еще два для занятий легкой атлетикой, единоборствами и скалолазанием.

Добавим, что по национальному проекту «Образование» на Кубани строят пять школ, четыре из них планируют ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. В результате в Краснодаре, Сочи и Кореновском районе появится порядка 2,4 тыс. учебных мест.

© armvest.ru

© armvest.ru

© armvest.ru

© armvest.ru

© armvest.ru

© armvest.ru

© armvest.ru

© armvest.ru

© armvest.ru

© armvest.ru

© armvest.ru

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