На Чукотке начали работать еще два новых вертолета Ми-8АМТ санитарной авиации
На Чукотке появились новые вертолеты санавиации. Теперь борты базируются в поселке Угольные Копи, Билибино и Анадыре. С появлением еще двух вертолетов количество вылетов и полетных часов увеличится на 30%. Появление вертолетов позволит разгрузить медиков Чукотской окружной больницы, которые смогут больше времени уделять оказанию плановой медпомощи. Также ЧукотАвиа сможет полностью сосредоточиться на осуществлении пассажирских и грузовых перевозок.
https://nssa.ce...et-na-chukotke/
https://muksun....ote-na-chukotke
https://tass.ru...roekty/10455239
https://rg.ru/2...oj-aviacii.html
Источник: https://youtu.be/L9BeBwyskQo
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