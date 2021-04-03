На Чукотке начали работать еще два новых вертолета Ми-8АМТ санитарной авиации

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На Чукотке появились новые вертолеты санавиации. Теперь борты базируются в поселке Угольные Копи, Билибино и Анадыре. С появлением еще двух вертолетов количество вылетов и полетных часов увеличится на 30%. Появление вертолетов позволит разгрузить медиков Чукотской окружной больницы, которые смогут больше времени уделять оказанию плановой медпомощи. Также ЧукотАвиа сможет полностью сосредоточиться на осуществлении пассажирских и грузовых перевозок.

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https://nssa.ce...et-na-chukotke/

https://muksun....ote-na-chukotke

https://tass.ru...roekty/10455239

https://rg.ru/2...oj-aviacii.html