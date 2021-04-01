Производитель прицепной техники «Тонар» запустил в эксплуатацию роботизированные комплексы.
Завод «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») в марте 2021 года запустил в эксплуатацию два роботизированных комплекса: двусторонняя обжимка балки оси и двухсуппортной комплекс плазменной резки металла.
Предприятие ежегодно модернизирует производство посредством внедрения роботизированных комплексов. Подобного рода инновации увеличивают пропускную способность производственных цехов и значительно повышают эффективность всего производства.
Комплекс плазменной резки предназначен для раскроя листового металла и включает в себя: водяные столы собственной разработки и изготовления, рельсовый путь, портал с двумя суппортами для резки, плазменные источники и программный комплекс.
Технологические возможности комплекса позволяют производить раскрой листового металла толщиной до 80 мм. Комплекс оборудован опцией маркировки деталей. Особенностью является совместный рез двумя суппортами одновременно, что в два раза увеличивает производительность.
Раскройный комплекс спроектирован, изготовлен и смонтирован силами МЗ «Тонар» при участии таких партнеров как Fanuc, «Ростинтех» и SprutCAM.
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