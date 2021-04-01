Новый корпус школы 1002 в Подмосквье открыт для учащихся
Речь идет о здании, которое рассчитано на 300 мест и расположено по адресу: Солнцевский проспект, дом 16А.
В филиале есть медиатека, экспериментальный класс по робототехнике и 3D-моделированию, класс астрономии с телескопом и глобусами, фото и киностудия, а также залы для научных семинаров. Все кабинеты корпуса оснащены современным оборудованием.
Как уточняется, новый филиал школы предназначен для обучения старшеклассников и должен помочь разгрузить уже существующие.
Источник: https://raenza.ru/blogs/wizard/8894
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