Новый корпус школы 1002 в Подмосквье открыт для учащихся

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Речь идет о здании, которое рассчитано на 300 мест и расположено по адресу: Солнцевский проспект, дом 16А.

В филиале есть медиатека, экспериментальный класс по робототехнике и 3D-моделированию, класс астрономии с телескопом и глобусами, фото и киностудия, а также залы для научных семинаров. Все кабинеты корпуса оснащены современным оборудованием.

Как уточняется, новый филиал школы предназначен для обучения старшеклассников и должен помочь разгрузить уже существующие.