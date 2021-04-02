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Строительство транспортной развязки («клеверный лист») в районе поворота на поселок Силинский позволит соединить в общую сеть автомобильные дороги Владивосток — Находка — порт Восточный и Хабаровск — Владивосток и обеспечит проезд к интегрированному развлекательному курорту «Приморье». Обошелся четвертый участок трассы международного транспортного коридора «Приморье-1» в более 20 миллиардов рублей.

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© primamedia.gcdn.co

«В настоящее время ООО „Трансстроймеханизация“ занимается устройством водоотводных сооружений с проезжей части, укреплению откосов, монтажом барьерного ограждения, строит мосты и путепроводы. Общая протяженность дороги превышает 25 километров», — подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Предполагается, что ввод новой дороги принесет большой экономический и социальный эффект Приморью — обеспечит быструю доставку грузов, снизит транспортную нагрузку в городах, повысит безопасность пешеходов, а также положительным образом скажется на экологической ситуации на территориях. К примеру, расчетная интенсивность движения на дороге Владивосток — Находка — Порт Восточный к 2033 году может составить 30 тысяч автомобилей в сутки.

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Напомним, эта трасса — часть международного транспортного коридора «Приморье-1», связывающего между собой Харбин, Гродеково, Владивосток, Находку и порты АТР. Вся дорога составит 146 км вместо 168 нынешних, она пройдет в обход населенных пунктов, будет иметь по две полосы в каждую сторону, освещение, множество эстакад и развязок. Разрешенная скорость движения составит 110 километров в час.

Строящийся сейчас участок — четвертый пусковой комплекс. Планировалось, что его сдадут в 2020 году, но стройка затянулась на год. В августе 2012 года запуск первой очереди обеспечил комфортный и безопасный проезд прилетающих в Международный аэропорт Владивосток. Второй и третий, протяженностью 13,25 километра, позволили направить транспортный поток из Владивостока и с федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток в Находку и порт Восточный в обход Артема. Это значительно разгрузило автомобильное движение по улично-дорожной сети Артема.

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Заключительный этап длиной 100 км начнется от точки «43 км» в районе Большого Камня и закончится уже в порту Восточном. Предполагается, что на него понадобится порядка 160 млрд рублей.

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