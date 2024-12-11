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Innokentij90 11 декабря 2024, 15:32 Дорожное строительство

Открыто движение машин по обновленному мосту в Пограничном округе Приморья

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 © primorsky.ru

10 декабря, в Пограничном округе Приморского края торжественно открыли движение по мосту на подъезде к поселку Пограничный. Менее чем за год специалисты возвели новое искусственное сооружение, которое обеспечивает безопасный и комфортный проезд через реку Золотая.

Первой по мосту после реконструкции проехала тяжелая техника подрядчика — самосвалы Восточной строительной компании-1.

Состояние старого мостового перехода резко ухудшилось. В связи с угрозой обрушения минтрансом была оперативно подготовлена документация на реконструкцию существующего моста. Подрядчиком по итогам конкурса стала компания «ВСК-1». Ее специалисты менее чем за год построили новый мост. Спасибо за проделанную работу. Объект сдали в срок и выполнили работы качественно.

 © primorsky.ru

Мостовое сооружение протяженностью 175,6 метра возвели в рекордные для подрядной организации сроки — за восемь месяцев.

«За это время был не только возведен мост, а построен объезд, разобран аварийный мост. Вспомните, сколько раз мы сохраняли объезд, когда его затапливало. Мы все сработали как одна большая и сильная команда», — добавила руководитель подрядной организации Ирина Власкина, наградив грамотами специалистов, задействованных в реконструкции.

Отметим, автомобильная дорога, которую соединяет новое искусственное сооружение через реку Золотая, является единственным путем к государственной границе с Китаем — пункту пропуска Пограничный. Направление играет важную роль для грузовых и пассажирских перевозок.

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Источник: https://primorsky.ru/news/302758/

дорожное строительство, Приморский край
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