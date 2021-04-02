«ЧТЗ-Уралтрак» отправил золотодобытчику «Реткон» в Иркутскую область партию бульдозеров Б10М6100Е

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Партия бульдозеров десятого тягового класса ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) отправилась в край золотодобытчиков, в Иркутскую область, для ЗАО «Горнопромышленное предприятие «РЕТКОН» (город Бодайбо).

Предприятие — заказчик занимается добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Шесть машин Б10М6100Е с полусферическим отвалом стандартной комплектации будут использоваться как в работах по добыче полезных ископаемых, так и для хозяйственных нужд.

Потребитель отметил, что при начальной разработке золотоносного грунта, при вскрышных работах, используются машины высокого тягового класса. А 10-ый тяговый класс для данных работ считается относительно небольшим, поэтому бульдозеры Б10М будут использоваться для доработки и перемещения грунта.

© chtz-uraltrac.ru

— Важную роль сыграло то, что бульдозеры ЧТЗ отличаются простотой в обслуживании, неприхотливостью в работе и высокой ремонтопригодностью, а именно такая техника и нужна нашим заказчикам, — отмечает главный конструктор Денис Шмелев. — Кроме того покупатель имеет значительный опыт эксплуатации машин нашей марки, они ему знакомы.

По данной поставке техника ЧТЗ отгружалась заказчику с помощью транспортной кампании: до станции отправления ее доставили тралы, а дальше оправка шла по железной дороге. На месте готовить бульдозеры к эксплуатации будет региональный дилер, а точнее его сервисная служба.