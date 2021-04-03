В селе Визинга (Республика Коми) открыли новую сельскую школу на 501 место

В Визинге открылась новая школа © komiinform.ru

В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место.

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

В новом здании учатся школьники 5-11 классов из села Визинга и соседней деревни Горьковская. Новый корпус построен в рамках регионального проекта «Современная школа». На выполнение работ было выделено более 546 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета — более 175 с половиной миллионов, из республиканского бюджета — более 365 миллионов, из бюджета МР «Сысольский» — почти 5 с половиной миллионов рублей.

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В новом здании — 32 учебных и 8 административных кабинета. Все они оборудованы необходимой мебелью, учебно-наглядными пособиями, оснащены электронными образовательными ресурсами, компьютерной техникой, проекторами. Здание школы подключено к Интернету. Ученики в полном объёме обеспечены учебниками.

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

В новой школе есть актовый зал, который рассчитан на 150 мест, 3 спортивных зала, библиотека, медиатека, столовая на 180 мест, которая оснащена современным технологическим оборудованием для приготовления пищи полного цикла. 100% учащихся обеспечены горячим питанием.

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

Созданы безопасные условия для организации образовательного процесса. Также в школе открыт Центр дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который реализует общеобразовательные программы по направлениям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Шахматы».

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

Сегодня в школе трудятся 102 педагога, работают узкие специалисты: педагог-организатор, учитель-логопед. Это сплочённый и квалифицированный педагогический коллектив, пополняемый зачастую выпускниками этой же школы. Школьники 1-4 классов останутся учиться в здании школы по адресу ул. Школьная. Строительство нового здания средней школы в селе Визинга решило проблему обучения детей в две смены.

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

Изображение новости "В год столетия Республики Коми в селе Визинга Сысольского района открылась новая школа на 501 место" © rkomi.ru

https://rkomi.ru/news/707

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