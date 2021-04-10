В регионах открыты новые спортивные объекты 9 часть (2021 г.)
Спорткомплекс с бассейном © dela.ru
Красноярский край
В Красноярске открылся спортивно-оздоровительный центр спортивного комплекса «Авангард» в Кировском районе. Ранее здесь был реконструирован стадион — региональный центр по регби. Это главная тренировочная площадка команды «Енисей-СТМ».Напомним, первый этап модернизации спорткомплекса завершился в апреле 2019 года: было создано основное игровое поле с натуральным газоном (системами полива и подогрева) и запасное поле с искусственным покрытием, построены трибуны на 2850 зрителей, входная группа.
Строительство второй очереди © dela.ru
Вторую очередь начали строить также в 2019 году — с двумя бассейнами, спортзалом, административным блоком.Его ввели в эксплуатацию в конце 2020 года и торжественно открыли накануне. Первый бассейн имеет 25 м в длину и 6 дорожек, а второй представляет собой чашу для обучения плаванию. Есть и тренажерный зал.
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Новосибирская область
Многофункциональный спортивный комплекс «Александрит» для занятия баскетболом, волейболом, художественной гимнастикой открылся в Новосибирске 9 апреля.
Площадь объекта более 8000 квадратных метров, главная арена — площадки для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Трибуны рассчитаны на 799 мест, имеется гостиница на 120 мест и кафе. Новый спортивный центр уже аккредитован на большое количество популярных видов спорта. Центр станет базовым для женского баскетбольного клуба «Динамо» (Новосибирская область). Также площадка идеально подходит для занятий, соревнований и мастер-классов по художественной гимнастике.
В комплексе, построенном без привлечения бюджетных средств, разместилась также своеобразная «Аллея Славы». На мраморных пьедесталах установлены бюсты известных новосибирских спортсменов, олимпийских чемпионов — Александра Карелина, Ирины Минх и Романа Власова.
фото Новый спортивный комплекс открылся в Кировском районе Новосибирска 5 © sib.fm
фото Новый спортивный комплекс открылся в Кировском районе Новосибирска 5 © sib.fm
фото Новый спортивный комплекс открылся в Кировском районе Новосибирска 4 © sib.fm
фото Новый спортивный комплекс открылся в Кировском районе Новосибирска 4 © sib.fm
https://sib.fm/...e-novosibirska-
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В селе Фронтовое построили универсальную спортивную площадку © sev.gov.ru
Республика Крым
В селе Фронтовое построили универсальную спортивную площадку.
Площадка рассчитана на занятия игровыми видами спорта: футболом, баскетболом, а также подготовкой к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На площадке установлены многофункциональные высококлассные уличные тренажеры и спортивное оборудование для выполнения нормативов комплекса ГТО.
https://sev.gov...fo/news/147917/
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