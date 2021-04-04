Российские спасатели получили новую спецтехнику. Обзор

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В конце декабря 2020 года, а также январе и феврале 2021 года российские спасатели получили новую пожарную технику.

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24 декабря 2020 года автопарк ГУ МЧС РФ по Калужской области пополнили 10 новых спецавтомобилей с улучшенными эксплуатационными качествами для работы в разных условиях. Общая стоимость переданной спецтехники составила 70 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

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18 декабря 2020 года «Ямалспас» в г. Салехард получил 12 единиц спецтехники, в частности универсальную машину подогрева на базе «КАМАЗа», 4 специализированных прицепа для отогрева автомобилей, снегоходы и аэролодку.

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25 декабря 2020 года спасателям Кировской области были переданы девять новых пожарных автомобилей, в часности пожарнымые автоцистерны, пожарные насосные станции и оперативные автомобили.

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27 декабря 2020 года спасатели Курской области получили новые боевые и оперативно-служебные автомобили, а также аварийно-спасательный автомобиль для доставки оборудования и личного состава к местам ЧП.

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28 декабря 2020 года спасателям Вологодской области были передана новая спецтехника.

Аварийно-спасательная служба получила на вооружение два судна на воздушной подушке с прицепом, колесный вездеход «Лесник-Профи» и служебные автомобили УАЗ и ГАЗ. Региональное Управление МЧС получило пожарно-насосную станцию на базе КаМАЗ и две автоцистерны УРАЛ и КаМАЗ.

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28 декабря 2020 года спасателям Архангельской области были переданы аэросани-амфибия «Патруль», развивающие скорость до 50 километров в час по воде и до 150 километров в час по снегу любой плотности и льду.

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20 января 2021 года подразделениям МЧС в Татарстане передали 19 новых пожарных и других спецавтомобилей.

В июне 2020 года спасатели из Татарстана получили 33 пожарных, спасательных и легковых автомобиля, а также 52 единицы капитально отремонтированной пожарной техники

© Фото из открытых источников

29 января 2021 года представителям Главного управления МЧС России по Санкт‑Петербургу были переданы сертификаты на новые автомобили, в том числе на три машины газодымозащитной службы, две из которых разработаны и произведены в Санкт-Петербурге.

Также в 2021 году планируется закупка еще 10 пожарных автомобилей, а таке начало строительства двух пожарных депо Красносельском и Красногвардейском районах города.

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9 февраля 2021 года пожарным подразделениям ГУ МЧС по Республики Башкирия были переданы шесть новых пожарных автомобилей, в частности четыре автомобиля АЦ-6,0-40, пожарно-насосная станция (ПНС-100), а также пожарный автомобиль АЦ-4,0-40/4.

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9 февраля 2021 года лесопожарные службы Липецкой области получили новую спецтехнику, закупленную в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

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© dobvesti.ru

Лесопожарной службе переданы восемь автомобилей на базе УАЗ-Фермер, 76 мопедов марки Альфа, два трактора, один пожарный автомобиль ГАЗ и автобус

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11 февраля 2021 года спасатели ГУ МЧС России по Омской области получили пять новых пожарных автоцистерн, семь легковых автомобилей и автомобиль радиационной химической разведки на базе УАЗ «Патриот».

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26 февраля 2021 года на базу «Башнефть-Добыча» в Уфимском районе после завершения испытаний на специализированном полигоне завода изготовителя пожарной техники в Миассе прибыли 7 пожарных автомобилей.

До конца 2021 года в пожарные части предприятия будут переданы еще 3 пожарных автомобиля.

http://admoblka...l.php?ID=297981

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https://35.mchs...8#video_6542765

http://dvinanews.ru/-r5mar72e

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https://www.gov...overnor/206012/

https://tatarst...ews/1909581.htm

https://55.mchs...novosti/4382599

https://02.mchs...novosti/4381338

https://02.mchs...group-2&photo=0