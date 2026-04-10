Запись ООО НПО «НТЭС» освоило производство фронтального шарнирно-сочлененного погрузчика Frontmen GI03 перенесена в личный блог модератором.
Лес перенес эту запись 10.04.2026 17:10
по причине: Нарушение правил сайта
Комментарий модератора: "12. Записи с заголовком или описанием из ОГРОМНЫХ БУКВ запрещены."
Авторам необходимо ознакомиться с правилами сайта, и постараться не допускать их нарушений. Нарушение правил может стать причиной блокировки вашего аккаунта.
ООО НПО «НТЭС» освоило производство фронтального шарнирно-сочлененного погрузчика Frontmen GI03
Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI03 — это российский профессиональный шарнирно-сочлененный всесезонный погрузчик с полным приводом (4 гидромотора), обеспечивающий высокую проходимость благодаря адаптивной нагрузочной системе колес, компактностью конструкции для работы в ограниченных пространствах, увеличенной высотой подъема груза посредством телескопической стрелы, универсальной монтажной плитой для установки свыше 30 различных типов дополнительного оборудования, корпусом и основными узлами из легированной стали марки 09Г2С, эксплуатационной надежностью 24/7 и средним сроком службы около 10 лет с гарантией до 36 месяцев.
Базовая комплектация
- Двигатель Инжекторный Zongshen ZS GB 1000 EFI.
- Мощность 29 кВт / 40 л.с.
- Контроллер отображения состояния основных технических параметров погрузчиков.
- Фары фронтального и заднего освещения.
- Звуковой сигнал.
- Двухскоростной режим движения.
- Противовесы 136 кг.
- Телескопическая стрела без функции выравнивания горизонта ковша.
- Плавающий режим стрелы.
- 8-ми позиционный джойстик управления стрелой погрузчика и навесным оборудованием.
- Гидравлическая линия, выделенная для привода фронтального навесного оборудования.
- Ручной стояночный тормоз.
- Система адаптации дифференциала гидростатической трансмиссии к дорожным условиям и блокировка дифференциала.
- Каркас безопасности (складной).
- Кронштейн-крепление под номерной знак.
Основные возможности Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI03, шарнирно-сочлененный, инжекторный
- Имеет полный привод (4 гидромотора).
- Высокая проходимость мини-погрузчика в сложных дорожных условиях за счет системы адаптации к изменению нагрузки на колеса.
- Небольшие габариты мини-погрузчика позволяют его использование в стесненных условиях.
- Увеличенная высота подъема за счет телескопической стрелы. Осуществляет погрузку самосвала, например, КАМАЗ.
- Корпус и основные узлы изготовлены из легированной стали 09Г2С.
- Российское производство. Надежность мини-погрузчика позволяет его эксплуатировать в режиме 24 на 7.
- Средний срок службы мини-погрузчика — 10 лет.
- Гарантия до 36 месяцев.
Справка:
19 декабря 2024 года состоялось торжественное открытие поточной линии по производству мини-погрузчиков FRONTMEN и навесного оборудования к нему. Это событие очень значимо для нашего Общества. Одна из основных задач поточной линии — это наращивание объемов производства мини-техники и навесного оборудования в 2-3 раза, что позволит значительно увеличить объемы продаж. Клиент сможет забрать продукцию «по звонку», без какого-либо ожидания.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0