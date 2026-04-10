Запись ООО НПО «НТЭС» освоило производство фронтального шарнирно-сочлененного погрузчика Frontmen GI03 перенесена в личный блог модератором.

Лес перенес эту запись 10.04.2026 17:10

по причине: Нарушение правил сайта

Комментарий модератора: "12. Записи с заголовком или описанием из ОГРОМНЫХ БУКВ запрещены."

Авторам необходимо ознакомиться с правилами сайта, и постараться не допускать их нарушений. Нарушение правил может стать причиной блокировки вашего аккаунта.

ООО НПО «НТЭС» освоило производство фронтального шарнирно-сочлененного погрузчика Frontmen GI03

Погрузчик FRONTMEN © front-men.ru

Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI03 — это российский профессиональный шарнирно-сочлененный всесезонный погрузчик с полным приводом (4 гидромотора), обеспечивающий высокую проходимость благодаря адаптивной нагрузочной системе колес, компактностью конструкции для работы в ограниченных пространствах, увеличенной высотой подъема груза посредством телескопической стрелы, универсальной монтажной плитой для установки свыше 30 различных типов дополнительного оборудования, корпусом и основными узлами из легированной стали марки 09Г2С, эксплуатационной надежностью 24/7 и средним сроком службы около 10 лет с гарантией до 36 месяцев.

Базовая комплектация

  • Двигатель Инжекторный Zongshen ZS GB 1000 EFI.
  • Мощность 29 кВт / 40 л.с.
  • Контроллер отображения состояния основных технических параметров погрузчиков.
  • Фары фронтального и заднего освещения.
  • Звуковой сигнал.
  • Двухскоростной режим движения.
  • Противовесы 136 кг.
  • Телескопическая стрела без функции выравнивания горизонта ковша.
  • Плавающий режим стрелы.
  • 8-ми позиционный джойстик управления стрелой погрузчика и навесным оборудованием.
  • Гидравлическая линия, выделенная для привода фронтального навесного оборудования.
  • Ручной стояночный тормоз.
  • Система адаптации дифференциала гидростатической трансмиссии к дорожным условиям и блокировка дифференциала.
  • Каркас безопасности (складной).
  • Кронштейн-крепление под номерной знак.

Основные возможности Погрузчик фронтальный FRONTMEN GI03, шарнирно-сочлененный, инжекторный

  • Имеет полный привод (4 гидромотора).
  • Высокая проходимость мини-погрузчика в сложных дорожных условиях за счет системы адаптации к изменению нагрузки на колеса.
  • Небольшие габариты мини-погрузчика позволяют его использование в стесненных условиях.
  • Увеличенная высота подъема за счет телескопической стрелы. Осуществляет погрузку самосвала, например, КАМАЗ.
  • Корпус и основные узлы изготовлены из легированной стали 09Г2С.
  • Российское производство. Надежность мини-погрузчика позволяет его эксплуатировать в режиме 24 на 7.
  • Средний срок службы мини-погрузчика — 10 лет.
  • Гарантия до 36 месяцев.

Справка:

19 декабря 2024 года состоялось торжественное открытие поточной линии по производству мини-погрузчиков FRONTMEN и навесного оборудования к нему. Это событие очень значимо для нашего Общества. Одна из основных задач поточной линии — это наращивание объемов производства мини-техники и навесного оборудования в 2-3 раза, что позволит значительно увеличить объемы продаж. Клиент сможет забрать продукцию «по звонку», без какого-либо ожидания.

Погрузчик FRONTMEN © front-men.ru
Спецтехника FRONTMEN © front-men.ru

Источник: front-men.ru

