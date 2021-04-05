В Тульской области начато строительство завода автомобильных двигателей

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2 апреля на площадке завода автомобильных двигателей компании HAVAL в индустриальном парке «Узловая» начались основные строительные работы.

Президент корпорации «Хавейл» в России Чжан Цзюньсюе заявил, что в этом году компания планирует удвоить объемы производства автомобилей.

Для реализации проектазаключен специальный инвестиционный контракт (СПИК). Документ был подписан 25 сентября 2020 года между ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», правительством Тульской области и Министерством промышленности и торговли РФ.

Это будет первый зарубежный завод Great Wall по производству автомобилей полного цикла. Он будет выпускать 80 000 двигателей ежегодно. Строительство и ввод в эксплуатацию завода площадью 10 000 м² планируется завершить в 2022 году. На предприятии будут собирать двигатели для более чем 90% автомобилей Haval в России. Новое производство позволит создать более 300 рабочих мест.