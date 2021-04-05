В Белгородской области открыт цех металлоконструкций
Торжественное открытие ООО «Цеха металлоконструкций» прошло в Губкинском городском округе 1 апреля. Компания производит строительные металлические конструкции, изделия и их части, а также занимается их складированием и хранением. С 12 апреля 2019 года оно является резидентом ТОСЭР.
Три года в Губкинском городском округе реализуется концепция территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Одним из флагманов этой программы является ООО «Цех металлоконструкций». Это современное высокотехнологичное предприятие, чья продукция пользуется высоким спросом как на объектах горно-металлургического комплекса, так и в социально-бытовом секторе.
Читайте также...
- Культурно-спортивный центр открыли в Ракитном Белгородской области
- Новая пожарно-спасательная часть открылась в Белгородском районе
- В Белгородской области начата закладка шпалерно-карликового яблоневого сада
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!