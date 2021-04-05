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Новые заводы и цеха

В Белгородской области открыт цех металлоконструкций

 © vremya31.ru

Торжественное открытие ООО «Цеха металлоконструкций» прошло в Губкинском городском округе 1 апреля. Компания производит строительные металлические конструкции, изделия и их части, а также занимается их складированием и хранением. С 12 апреля 2019 года оно является резидентом ТОСЭР.

Три года в Губкинском городском округе реализуется концепция территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Одним из флагманов этой программы является ООО «Цех металлоконструкций». Это современное высокотехнологичное предприятие, чья продукция пользуется высоким спросом как на объектах горно-металлургического комплекса, так и в социально-бытовом секторе.

 © mirbelogorya.ru

 © prostor31.ru

 © prostor31.ru

 © prostor31.ru
Источник: https://mirbelogorya.ru/region-news...gubkina-platyat-menshe-nalogov.html

Белгородская область, Цеха металлоконструкций
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