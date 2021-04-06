Во Владикавказе открылся новый корпус СОШ 44

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Трехэтажное здание построено в рамках национального проекта «Образование» и рассчитано на 550 мест.

Новая школа состоит из шести блоков, в которых разместились учебные кабинеты, пищеблок, актовый зал, два спортивных зала, библиотеки, мастерские, тематические рекреации, коворкинг. Выполнены работы по устройству спортивных площадок, стадиона с искусственным покрытием, а также благоустройство и озеленение территории, ограждение участка.

Введение нового здания в эксплуатацию поможет решить проблему двухсменного обучения в школе. В школу переведут обучающихся 8-11 классов. Для их удобства между двумя зданиями образовательной организации по графику будет курсировать школьный автобус.

В этом году в Северной Осетии в рамках нацпроекта будут созданы новые школьные места. Так, в селении Чермен Пригородного района появится новое образовательное учреждение на 360 мест, а в селении Кизляр Моздокского района — на 500 мест. Появление новых образовательных объектов позволит ликвидировать двухсменный режим обучения в этих населенных пунктах. Кроме того, в 2021 году по нацпроекту состоится открытие школы на 200 мест в селении Цалык Правобережного района. Начнется строительство школы на 200 мест в станице Черноярская Моздокского района.

На базе сельских школ будут созданы 22 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Для обучающихся школы-интерната «Надежда» в селении Дур-Дур будет обновлена материально-техническая база учреждения на сумму 7,3 млн рублей.

В 2021 году на базе школы № 27 г. Владикавказа появится первый пришкольный «Кванториум». На его создание выделено 21,3 млн рублей из федерального бюджета. Оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет направлено на развитие химико-биологического образования.

Кроме того, в текущем году в Северной Осетии появится Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Будут отремонтированы семь спортзалов в школах, расположенных в сельской местности. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено около 31 млн рублей. Уже определен перечень образовательных организаций, где будут отремонтированы спортзалы, — это школы с. Раздзог, ст. Павлодольской, с. Новый Батако, № 3 с. Чикола, с. Црау, с. Куртат, с. В. Бирагзанг. Также они будут оснащены современным спортивным оборудованием и инвентарем.

Ведется большая работа по созданию новых мест в дошкольных учреждениях республики. В 2021 году в Северной Осетии появится еще 11 новых детских садов. Строительство двух дошкольных образовательных учреждений в поселке Заводской началось в 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Восемь садов — два в городе Владикавказ и шесть в селах республики — будут построены в рамках национального проекта «Демография». В городе Беслан появится детский сад на 120 мест, который построят в рамках государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Также в текущем году создана рабочая группа, задача которой является совершенствование системы образования в республике.

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© vladikavkaz-osetia.ru

© vladikavkaz-osetia.ru

© vladikavkaz-osetia.ru

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© alania.gov.ru

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http://alania.gov.ru/news/9388