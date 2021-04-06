«Доброфлот» приобрел новый плавучий док

Фото: «Доброфлот» © доброфлот.рф

«Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (ЛРСЗ, входит в группу компаний «Доброфлот») расширил собственную производственную базу и ввел в эксплуатацию третий плавучий док.

Новый плавучий док значительно повысит производительность труда, создаст дополнительные рабочие места и позволит «Ливадийскому РСЗ» увеличить количество ремонтируемых среднетоннажных судов до 24 единиц в год.

Третий плавдок ЛРСЗ (длина 74,90 м, ширина 25,80 м; высота борта 2,30 м.) позволит выполнять ремонт среднетоннажных судов водоизмещением до 1500 тонн. Специалисты завода уже провели тестовые испытания, c помощью нового плавдока был успешно осуществлён подъём судна. В настоящее время третий док введен в эксплуатацию.

На судоремонтных площадках ООО «Ливадийский РСЗ» осуществляется ремонт судов как группы компаний «Доброфлот», так и сторонних судовладельцев. Завод регулярно выполняет ремонт кораблей и судов в рамках государственного оборонного заказа. В 2020 году завод выполнил более 85 заказов на ремонт и построил по собственному проекту 2 мотобота для флота группы компаний «Доброфлот».

© доброфлот.рф