«Доброфлот» приобрел новый плавучий док
Фото: «Доброфлот» © доброфлот.рф
«Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (ЛРСЗ, входит в группу компаний «Доброфлот») расширил собственную производственную базу и ввел в эксплуатацию третий плавучий док.
Новый плавучий док значительно повысит производительность труда, создаст дополнительные рабочие места и позволит «Ливадийскому РСЗ» увеличить количество ремонтируемых среднетоннажных судов до 24 единиц в год.
Третий плавдок ЛРСЗ (длина 74,90 м, ширина 25,80 м; высота борта 2,30 м.) позволит выполнять ремонт среднетоннажных судов водоизмещением до 1500 тонн. Специалисты завода уже провели тестовые испытания, c помощью нового плавдока был успешно осуществлён подъём судна. В настоящее время третий док введен в эксплуатацию.
На судоремонтных площадках ООО «Ливадийский РСЗ» осуществляется ремонт судов как группы компаний «Доброфлот», так и сторонних судовладельцев. Завод регулярно выполняет ремонт кораблей и судов в рамках государственного оборонного заказа. В 2020 году завод выполнил более 85 заказов на ремонт и построил по собственному проекту 2 мотобота для флота группы компаний «Доброфлот».
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