В Находке спустили на воду краболов «Карагинский залив»
В декабре 2025 года на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) состоялся спуск на воду судна для добычи краба «Карагинский залив». Об этом говорится в сообщении Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) от 12 января.
Строительство краболова ведётся в рамках первого этапа крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.
Отметим, краболов «Карагинский залив» (строительный номер 036) строится по заказу группы «Антей» по проекту CCa5712LS .
Проект CCa5712LS разработан в компании «Дамен Инжиниринг Санкт-Петербург». Судно предназначено для эксплуатации в неограниченных районах, в особенности для промысла в условиях бассейнов Охотского и Берингова морей.
