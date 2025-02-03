Завершено строительство краболова «Дмитрий Коноплев» проекта CCa5712LS

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Судно построено в рамках программы инвестквот на Находкинском судоремонтном заводе по проекту «Дамен Инжиниринг» для ООО «ТРК».

Комплект документов РМРС на новый краболов выдан сегодня, 3 февраля 2025 года. Судно проекта CCa5712LS предназначено для добычи краба ловушками, сохранения и транспортировки улова в живом виде в наливных танках с забортной водой.

Эксплуатироваться новый краболов может в неограниченных районах. Предполагается, что вести промысел он будет в бассейнах Охотского и Берингова морей.

Краболов «Дмитрий Коноплев» — второе судно, которое строится по проекту CCa5712LS на мощностях НСРЗ. Строительство головного судна — «Капитан Хазан» — завершено в июне 2024 года. В общей сложности в данной серии запланировано построить восемь единиц флота. Строительство серии под техническим наблюдением РС идет в соответствии с графиком постройки, сообщает РМРС.

Напомним, судно «Дмитрий Коноплев» было спущено на воду в сентябре 2022 года. краболов назван в честь Дмитрия Владимировича Коноплева, заместителя генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющего директора АО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова».

ТТХ ДМИТРИЙ КОНОПЛЕВ

Дедвейт (т) 1200

Длина габаритная (м) 57,70

Высота борта (м) 7,50

Осадка судна (м) 4,84

Скорость (уз) 12,6

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