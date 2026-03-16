16 марта 2026 07:04

«Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (входит в Группу компаний «ДОБРОФЛОТ») в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) ввел в работу производство плавучих доков и причалов, а также участок по утилизации судов с выпуском металлолома. Новые мощности созданы в поселке Ливадия Приморского края. Общий объем инвестиций в проект в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составил 39,3 млн рублей, создано 73 рабочих места.

В рамках запуска производства плавучих доков и плавучих пристаней (причалов) на территории завода организован специализированный участок. Предприятие изготовило и установило 10 стендов для формирования плоских секций и два стапель-кондуктора, что позволяет вести строительство крупногабаритных плавучих конструкций как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций. Реализация программы позволила нарастить производство секций причалов и доков до 1000 тонн в год.

Для утилизации выведенных из эксплуатации судов на заводе оборудована специализированная площадка. Это направление не только расширяет спектр услуг предприятия, но и вносит вклад в экологическую безопасность акватории, позволяя перерабатывать металлолом для дальнейшего использования. Мощность производства по утилизации составляет 10 000 тонн брутто в год. В 2025 завершены работы по утилизации буксирного судна «Ирбис», водоизмещением порожнем 2741 т.

В производственный цикл предприятия помимо утилизации судов и производства доков также входит строительство новых судов. В августе 2025 года «Ливадийский РСЗ» спустил на воду грузопассажирское судно «Алексей Старцев» и служебно-разъездное судно «Меркурий».

За время существования завода построено более 100 судов. В настоящее время в портфеле заказов находятся девять проектов.

По соглашениям с КРДВ в Приморском крае проекты реализуют 1837 резидентов СПВ, 579 проектов уже введены в работу. Бизнес фактически вложил в экономику региона 605 млрд рублей и создал рабочие места для 56,3 тыс. жителей региона.

С 1 сентября 2024 года упрощено получение статуса резидента СПВ. Теперь бизнес-план компании может содержать только главные параметры проекта. Минимальный порог вложений составляет 500 тыс. рублей за 3 года.

