«Новый век агротехнологий» увеличил мощности по выпуску систем капельного полива

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Компания «Новый век агротехнологий» (г. Чаплыгин, Липецкой обл.) на 25% увеличил мощности по выпуску автоматизированных систем капельного орошения. Расширение стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых линий по выпуску капельных трубок. В результате общая мощность производства автоматизированных систем орошения выросла на 52 млн погонных метров — до 270 млн погонных метров в год.

Проект реализовывался в две очереди, в его рамках компания запустила три линии нового оборудования. Инвестиции в проект составили 160 млн руб.

Автоматизированная система капельного полива состоит из капельной ленты (полиэтиленовые трубки со встроенными капельницами с шагом от 10 до 50 см), узла внесения удобрений, насосов, а также системы клапанов и кранов. Каждая капельница имеет элемент в виде лабиринта, проходя через который вода замедляет ход и вытекает по каплям в заданном объеме. Также в систему могут входить такие приборы, как метеостанции, контроллеры и датчики влажности почвы. Система в автоматической системе и без участия человека подает и отключает воду.

По последним данным компании, доля капельных трубок зарубежного производства на российском рынке составляла до 60%. За счет увеличения объема производства капельной ленты в 2021 году доля импорта в России должна снизиться до 30-40%.

Капельное орошение является одним из самых эффективных способов полива, широко использующийся для многих видов агрокультур. Использование технологии капельного орошения снижает расход воды более чем на 50% по сравнению с обычными способами и уменьшает количество вредителей за счет подачи влаги непосредственно к корням. Растения получают нормированный объем воды и удобрений точно по графику. При такой организации большинство культур созревают на 5-10 дней раньше и на 30-50% повышается урожайность.

В России системы капельного орошения с тонкостенными трубками широко применяются производителями овощей, фруктов и зерновых культур. Среди заказчиков «Кухмастер», «Мартин», «Самарские овощи» и «Покровские овощи ЦКП ПСССПК» и др.