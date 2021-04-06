В томском хозяйстве «Куендат» открыта молочная ферма на 200 голов
Строительство фермы началось летом 2020 года, объем инвестиций составил 67 млн рублей. Из них 36 млн ушло на возведение самого комплекса.
Часть средство потратили на обновление молочного блока, закупку сельхозтехники и оборудования. Всё это частные инвестиции и госсубсидии.
Введение комплекса позволит увеличить надои почти на 1,5 тысячи тонн молока в год. Продавать его будут не только в районе, но и по всей Томской области.
— Порода у нас черно-пестрая голштинизированная, весь скот наш, не привозной, — рассказала зоотехник-селекционер хозяйства Мария Зайцева.
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