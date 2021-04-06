В томском хозяйстве «Куендат» открыта молочная ферма на 200 голов

© agroconsul.tomsk.ru

Строительство фермы началось летом 2020 года, объем инвестиций составил 67 млн рублей. Из них 36 млн ушло на возведение самого комплекса.

Часть средство потратили на обновление молочного блока, закупку сельхозтехники и оборудования. Всё это частные инвестиции и госсубсидии.

Введение комплекса позволит увеличить надои почти на 1,5 тысячи тонн молока в год. Продавать его будут не только в районе, но и по всей Томской области.

© agroconsul.tomsk.ru

© agroconsul.tomsk.ru

© agroconsul.tomsk.ru

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