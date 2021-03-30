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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Томской области открылся новый животноводческий комплекс

 © tomsk.gov.ru

Крестьянское хозяйство «Куендат» построило новое животноводческое помещение на 200 голов КРС в селе Туендат Первомайского района.

В реализацию проекта, стартовавшего ровно год назад, вложено 67 миллионов рублей. Из них 36,5 млн рублей направлено на строительство помещения коровника, 10 миллионов — на создание молочного блока, 16,3 млн рублей — на приобретение современного оборудования, 4,3 млн рублей — на закупку сельхозтехники.

За 2020 год поголовье КРС в хозяйстве «Куендат» увеличилось на 100 голов — до 1700, маточное стадо составило около 700 коров. На новой ферме планируется ежегодно производить около 1,5 тыс. тонн молока.

 © tomsk.gov.ru
Источник: https://www.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/69590

Томская область, коровник
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