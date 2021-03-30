В Томской области открылся новый животноводческий комплекс
Крестьянское хозяйство «Куендат» построило новое животноводческое помещение на 200 голов КРС в селе Туендат Первомайского района.
В реализацию проекта, стартовавшего ровно год назад, вложено 67 миллионов рублей. Из них 36,5 млн рублей направлено на строительство помещения коровника, 10 миллионов — на создание молочного блока, 16,3 млн рублей — на приобретение современного оборудования, 4,3 млн рублей — на закупку сельхозтехники.
За 2020 год поголовье КРС в хозяйстве «Куендат» увеличилось на 100 голов — до 1700, маточное стадо составило около 700 коров. На новой ферме планируется ежегодно производить около 1,5 тыс. тонн молока.
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