В Тамбове открыли новый детский сад

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В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» был построен новый детский сад «Подснежник» на 200 мест.

Основной идеей при реализации МБДОУ «Детский сад «Подснежник» — детсад для всех и каждого, поэтому в учреждении была создана доступная среда. Для этого здание оборудовали пандусами, полами — с рифленой поверхностью на пути движения, также есть ограждения с поручнями. Яркая контрастная маркировка в дверных проемах, имеются поручни в санитарных комнатах, есть элементы информации об объекте и схемы передвижения и многое другое.

Кроме того, на территории детсада предусмотрена площадка для организации мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и закрепления представлений детей об автотранспортных средствах с помощью различного игрового оборудования и спортивная площадка. «Подснежник» укомплектован технологическим и функциональным оборудованием, удобной мебелью, мягким инвентарём. Имеются студии и лаборатории, просторные залы с тематическим дизайном и уютные спальни, современное игровое оборудование и яркие развивающие игрушки. Также в этом учреждение будут реализовывать в воспитательном процессе эколого-валеологическое направление. Предусмотрена необходимая база для практической работы будущих экологов. В собственной теплице и современной биолаборатории малыши смогут не только выращивать растения, но и проводить интересные опыты.

© city.tambov.gov.ru

© city.tambov.gov.ru

© city.tambov.gov.ru

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