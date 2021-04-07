На иркутском заводе «Фармасинтез» открыта новая производственная линия

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Запущенный 2 апреля участок грануляции дал старт многотоннажному производству твёрдых лекарственных форм.

Производственная мощность нового участка грануляции более чем в 8 раз превосходит аналогичные, запущенные ранее на иркутском заводе. Многократное увеличение объема линии стало возможным за счет применения нового современного оборудования: двух таблетпрессов, способных производить до 1 млн таблеток в час, коатера на 1000 литров и 2-х полностью автоматизированных упаковочных линий.

Первым препаратом выпущенным на линии станет Мерифатин (МНН Метформин) в форме таблеток покрытых плёночной оболочкой, 500 мг, № 60. Он применяется при лечении сахарного диабета 2-го типа. Ранее «Фармасинтез» производил этот препарат только на заводе в Тюмени.