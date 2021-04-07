Ростех создал отечественные приборы наблюдения и разведки для спецподразделений

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал не имеющие отечественных аналогов комбинированные оптико-электронные приборы наблюдения и разведки. Оборудование предназначено для специальных подразделений. Оно позволяет распознавать людей и автомобили на расстоянии нескольких километров, независимо от времени суток и погодных условий.

Оборудование сочетает функции тепловизора, телевизора и лазерного дальномера. Прибор выпускается в двух модификациях: «Сыч-ПР-С» средней дальности и «Сыч-ПР-Д» большой дальности. Обе модификации оснащены цифровым магнитным компасом и имеют спутниковую систему навигации. В составе «Росэлектроники» проект реализует ЦНИИ «Циклон».

«Линейка приборов „Сыч“ — это многофункциональная, надежная электронная оптика с эффективным набором технических характеристик. Устройства позволяют обнаруживать людей и технику на расстоянии до 3 и 4 км соответственно. Встроенный лазерный дальномер работает на дистанции от 100 м до 5 км. Оборудование успешно прошло заводские испытания, сейчас идет подготовка к приемо-сдаточным испытаниям. Планируется, что серийное производство изделий начнется до конца года», — рассказал генеральный директор ЦНИИ «Циклон» Петр Ковалев.

Приборы отличаются друг от друга тепловизионными каналами: в «Сыч-ПР-Д» используется охлаждаемый тепловизор, работающий в спектральном диапазоне 3-5 нм. Оборудование позволяет обнаружить человека на расстоянии 3 км, а легковой автомобиль — на расстоянии 4 км. В «Сыч-ПР-С» применен неохлаждаемый тепловизионный канал, функционирующий в диапазоне 8-12 нм, с дальностью обнаружения человека и техники 1,5 и 2,5 км соответственно.