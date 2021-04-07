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Армия и Флот

«Калашников» досрочно выполнил поставку управляемых ракет «Вихрь-1» в войска

 © kalashnikovgroup.ru

Группа компаний «Калашников» досрочно поставила Министерству обороны Российской Федерации управляемые ракеты «Вихрь-1», предусмотренные к поставке в 2021 году.

Ракеты отгружены заказчику с опережением сроков и в полном объеме в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год. До передачи Министерству обороны ракеты данной партии прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтверждено полное соответствие передаваемых изделий требованиям заказчика.

Управляемые ракеты «Вихрь-1» предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 8 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 тысяч метров. Носителями ракет являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».
Источник: https://kalashnikovgroup.ru/press-c...avlyaemykh_raket_-vikhr-1-_v_voyska

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"Вихрь-1" , «Калашников»
  • d-rs.livejournal.com d-rs
    07.04.2121:30:20

    Отличие от старого «Вихря» (без «-1»)?

    Отредактировано: d-rs.livejournal.com~21:30 07.04.21
    #1229784
  • Нет аватара commandor
    07.04.2121:46:11

    ну круто, год только начался, а уже план поставок на этот год выполнен

    #1229786
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