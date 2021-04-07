«Калашников» досрочно выполнил поставку управляемых ракет «Вихрь-1» в войска
Группа компаний «Калашников» досрочно поставила Министерству обороны Российской Федерации управляемые ракеты «Вихрь-1», предусмотренные к поставке в 2021 году.
Ракеты отгружены заказчику с опережением сроков и в полном объеме в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год. До передачи Министерству обороны ракеты данной партии прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтверждено полное соответствие передаваемых изделий требованиям заказчика.
Управляемые ракеты «Вихрь-1» предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 8 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 тысяч метров. Носителями ракет являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».
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07.04.2121:30:20
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